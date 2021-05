Gottesdienste im Freien

Tauberbischofsheim. „Der Wolken, Luft und Winde gibt Wege Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“…. Dieser Liedvers des bekannten Dichters Paul Gerhard war Inspiration für die besondere Themenpredigtreihe der evangelischen Kirchengemeinde.

Auftakt bildete an Christi Himmelfahrt das Thema „Himmel“. Pfarrerin Heike Kuhn interpretierte die Wolke als biblisches Symbol der Gegenwart Gottes. Musikalisch gestaltet wurde der Freiluftgottesdienst von den Alphornbläsern und dem Trompetenduo Andreas Schreck und Ruth Steinhoff.

Mit dem Thema „Wolken“ wurde die Gottesdienstreihe am Sonntag fortgesetzt. Dieses Mal musikalisch bereichert durch Familie Claudia und Felix Krüger mit Orgel, Violine und Gesang.

Am Pfingstsonntag wird das Thema „Wind“ im Mittelpunkt stehen. Carolina Adolf singt: „Colors oft the wind“, „Wind of change“ und „Firework“. Außerdem feiert die Gemeinde in diesem Gottesdienst das seltene Ereignis einer Erwachsenentaufe. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst um 10 Uhr im Freien auf dem Kirchenvorplatz statt. Für die Menschen zuhause gibt es wieder ein Livestream-Angebot.

Seinen Abschluss findet die Themenpredigtreihe am Samstag, 5. Juni, um 20.30 Uhr im Hof der ehemaligen Sonnenplatz-Apotheke zum Thema „Sterne“.