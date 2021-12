Main-Tauber-Kreis. „Glücksrezept Familienrituale“ – Tipps, die durch den Corona–Alltag helfen dazu spricht Eva Huber, Sozialpädagogin und Erzieherin, am Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr, Einloggen: ab 19.15 Uhr. Alle interessierten Eltern (Väter und Mütter), Großeltern, Pädagogen sind willkommen. Auch Geschiedene bleiben Eltern. Anmeldungen sind bis 15. Februar, beim Verband Katholisches Landvolk, Stuttgart, Email: vkl@landvolk.de erwünscht. Eintritt frei. Spenden willkommen. In diesem Vortrag wird erörtert, was Kinder und Eltern in der Krisenzeit stark macht und welche Wege es gibt aus dem (Familien) Stress heraus zu finden.

