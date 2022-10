Glockenturm hat sich verändert

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die evangelische Kirche. Für die evangelische Kirchengemeinde war es nach den einschlägigen Archivberichten ein sehr langwieriges und mühsames Unterfangen, ehe man am 31. Oktober 1895 erstmals einen Gottesdienst in der am Fuß des Wellenbergs errichteten Kirche feiern konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis dahin galt es, einige auch politische Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Rechts neben dem Eingang befindet sich der Grundstein, auf der linken Seite in die Wand später eingelassen, ein Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges. Bauliche Veränderungen gegenüber der historischen Aufnahme von etwa 1920 sind augenscheinlich am oberen Teil des Glockenturms der Kirche erfolgt. bege