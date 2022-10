Glitzernde Lichtkaskaden beim Feuerwerk

Tauberbischofsheim. Der Sonntag der Martini-Messe 2022 endete mit einem Brillantfeuerwerk am Festplatz in der Vitryallee. Mit drei Böllerschüssen wurde das Spektakel über der Kreisstadt angekündigt, dann dauerte es ein Weilchen und die Spannung stieg. Glitzernde Kugeln in Weiß, Blau, Grün und Rot lösten sich in glitzernde Kaskaden auf und regneten vom Schwarz der Nacht. Ein wahrlich schöner Abschluss eines heiteren Messetags mit abwechslungsreichem Programm bei goldenem Oktoberwetter am Sonntag hvb/Bild: Heike von Brandenstein

