Tauberbischofsheim. Einen Online-Glaubenskurs in der Fastenzeit bietet das Dekanat Tauberbischofsheim mit den neuen katholischen Kirchengemeinden Tauberbischofsheim, Großrinderfeld, Werbach, Külsheim-Bronnbach, Wertheim, Freudenberg und Königheim. Bei sieben Treffen soll der Aufbruch zur „Kirchenentwicklung 2030“ in der Erzdiözese Freiburg geistig begleitet werden. Es gilt, Leben, Glaube und Sinn in den Blick zu nehmen und aus dem Glauben heraus in der Gemeinschaft neue Erfahrungen zu sammeln. „Alpha-Online“ lautet der Titel dieses Angebots, der auf den Anfang von etwas Neuem hinweist. Ein unverbindliches erstes Treffen findet am Mittwoch, 9. März, um 20 Uhr statt. Die weiteren Treffen bis zum 13. April finden weitgehend mittwochs statt. Kursleiter ist Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy. Informationen finden sich unter www.kath-tauberbischofsheim.de im Internet. Dort sollte auch bis Freitag, 4. März, eine Anmeldung erfolgen.

