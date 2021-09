Tauberbischofsheim. Gemäß dem Jahresmotto „Gemeinsam neue Wege gehen“ findet in diesem Herbst in der katholischen Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim ein besonderer Glaubenskurs „Alpha-online“ statt. Über sieben Wochen hinweg will man an den Montagabenden im Oktober und November wöchentliche Glaubensgespräche veranstalten.

Die Treffen finden online statt. Kurzfilme, die in die wichtigsten Glaubensthemen einführen, bilden die Grundlage für das persönliche Gespräch in Kleingruppen über das Leben, den Alltag und den Glauben: Wie sehe ich das Leben und den Glauben, welche Erfahrungen und Erlebnisse bringe ich mit? Hier kann alles gesagt werden. Und wer möchte, sagt auch einfach nichts.

Die Erfahrungen andernorts – besonders in der Nachbarpfarrei in Lauda-Königshofen, wo man seit einigen Jahren diesen Weg der Glaubenserneuerung geht – zeigen, dass auch im virtuellen Raum Gespräche sehr tief gehen können und darüber hinaus mitunter sogar ein größerer Personenkreis erreicht wird.

Verantwortlich für das Projekt ist Pastoralreferent Dr. Robert Koczy, der mit einem engagierten Team von Ehrenamtlichen bereits seit Juli die Veranstaltung plant und vorbereitet. Ziel ist es, so Koczy, dass über den Kurs hinaus Glaubenskreise entstehen, und in Wiederholung immer neu Menschen zum Gespräch über ihren Glauben ermutigt werden.

„Alpha-Online“ beginnt mit einem unverbindlichen Start-Treffen am Montag, 4. Oktober, um 20 Uhr. Danach kann man entscheiden, ob man weitermachen möchte. Die weiteren Termine sind jeweils wöchentlich montags (Ausnahme am Dienstag, 2. November) bis zum 22. November. Die Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt es auf Flyern, die in den Kirchen ausliegen, im aktuellen Liobawegweiser und auf der Homepage (www.kath-kirche-tbb.de). Eine Anmeldung ist noch bis 27. September möglich.