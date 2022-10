Glaube geht nicht ohne Zeugen

Die Katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim hat wieder einen Pfarrer. Nachdem Pfarrer Gerhard Hauk bereits Ende Juli verabschiedet wurde, wird mit Pfarrer Thomas Holler als Leiter der Kirchengemeinde diese Stelle wieder besetzt.

Tauberbischofsheim. Die Investitur von Pfarrer Thomas Holler nahm am Sonntag in einem festlichen Gottesdienst der stellvertretende Dekan, Pater Joachim Seraphin, vor: In seinen Begrüßungsworten hob er die Bedeutung des Sonntages als Tag hervor, an dem man mit der Quelle Jesu Christi wieder Kraft schöpfen könne, aber auch Gemeinschaft erlebe. An Thomas Holler gewandt wünschte er, dass der Heilige Geist ihn begleiten möge, er aber auch den Christen Wege weisen möge, wie der Glauben gelebt werden sollte.

Thomas Holler war die Freude an dieser neuen Aufgabe anzumerken: Er freue sich, nun viele Menschen kennenzulernen. Bei den vielen Leuten hier in der Stadt und im Umland werde das ein bisschen Zeit brauchen. „Umgekehrt ist es leichter: Sie müssen nur einen Neuen kennen lernen.“

Thomas Holler wurde 1967 in Ersingen bei Pforzheim geboren, hat in Königsbach das Abitur gemacht und dann an der Universität Freiburg Theologie und Germanistik studiert. Sein Studium hat sich bedingt durch einen Studiengangwechsel, durch Fabrikarbeit zur Finanzierung des Studiums und durch langjährige gesundheitliche Probleme länger hingezogen. Als sie überwunden und sein Studium abgeschlossen war, trat er ins Priesterseminar ein. Nach der Priesterweihe im Mai 2005 war er als Kaplan in Hechingen und Karlsruhe-Durlach und seit September 2010 als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach. „Ich bitte um ihr Vertrauen und um ihr Gebet. Ich hoffe auf ihre Mitarbeit und auf eine gute gemeinsame Zeit. Ich verspreche ihnen, selbst alles dafür zu tun. Alles andere muss ich in Gottes Hände legen. Er ist der Herr der Kirche und der eigentliche Leiter unserer Gemeinden. Ihn wollen wir in unserer Mitte begrüßen und um sein Erbarmen bitten.“

Glaube vorgelebt

In seinen Predigtworten machte Pfarrer Holler anhand des davor gehörten Johannes-Evangeliums deutlich: Sein Glaube und seine Berufung wären undenkbar gewesen ohne die Menschen, die ihm auf je eigene Weise den Glauben an Christus nahe gebracht und vorgelebt haben. Er nannte seine Eltern, die beim Gottesdienst dabei waren, die Ordensschwestern und Erzieherinnen im Kindergarten, Religionslehrer, großartige Menschen in seiner Heimat, vor allem seine Heimatpfarrer, aber auch andere Priester, Freunde und Bekannte, Menschen, die ihren Glauben auf überzeugende und menschenfreundliche Art und Weise gelebt haben, Heilige, besonders Maria und seine Namenspatrone. Solchen Menschen habe er es zu verdanken, dass er einen Zugang zum Glauben gefunden habe und schließlich auch seine Berufung annehmen konnte. „Glauben geht nicht ohne Zeugen.“

Er ging aber auch auf viele Fragen und Zweifel ein. Nur für ihn stand fest: Er wollte sich auf keinen Fall mit oberflächlichen, billigen Meinungen zufriedengeben, sondern nur Standpunkte akzeptieren, die ihn wirklich überzeugten. Glauben gehe auch nicht ohne Hilfe.

Weiter machte er deutlich, dass Glauben nur mit Gemeinschaft funktioniere, dass außerdem Vertrauen enorm wichtig ist. Pfarrer Holler abschließend: „Heute sind wir eingeladen, Gott unser Vertrauen zu schenken“

Dazu passe das Leitwort der Kirchengemeinde: „Gott vertrauen – Zukunft gestalten.“ Beides gehöre zusammen und bedinge sich gegenseitig. Denn wer nicht mehr an eine gute Zukunft glauben könne, werde sich auch kaum dafür einsetzen. Nur wer ein lohnenswertes Ziel vor Augen habe und die Chance sehe, es zu erreichen, werde alles dafür tun. Trotz schwerer Zeiten für Glauben und Kirche möchte Holler dazu einladen, Gott einen Vertrauensvorschuss zu schenken, ganz bewusst mit ihm durchs Leben zu gehen und im Gebet immer wieder das Gespräch mit ihm zu suchen. „Uns allen wünsche ich von Herzen, dass wir einen segensreichen Weg miteinander gehen können und dass sich auf diesem Weg bestätigt, was Christus dem Apostel Thomas gesagt hat: Weil du mich gesehen hast, glaubst du! Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“

Urkunde überreicht

Anschließend überreichte Pater Joachim Seraphin im Namen von Erzbischof Stephan Burger als stellvertretender Dekan die Ernennungsurkunde zum 1. Oktober. Ihm sei die Aufgabe anvertraut, nach dem Vorbild des guten Hirten der Kirchengemeinde vorzustehen. Er verlas den genauen Wortlaut der Urkunde. Joachim Seraphin wünschte ihm auch persönlich Mut und Gottes Segen für diese neue Aufgabe mit den Menschen in der Stadt.

Dieser festliche Gottesdienst wurde vom Kinderchor Mini-Maxis und den Sängerinnen und Sängern der Kirchenchöre St. Martin und St. Bonifatius unter der Leitung von Julia Kohler, zugleich an der Orgel und am E-Piano, sowie von Simone Werner als Kantorin und an der Flöte musikalisch mitgestaltet. Mitzelebranten waren Pfarrer Arul Arockiasamy und Pater Kasimir Fieden, die zusammen mit Dr. Robert Koczy, Wolfgang Eitzenberg und Sr. Tessy zum Seelsorgeteam gehören. Auch die Fahnen der Kolpingfamilie und Hochhausen zeigten, dass Thomas Holler auch Kolpingmitglied ist.