Tauberbischofsheim. Nicht nur auf der Wettkampfmatte zeigten sie bisher glänzende Leistungen, nun auch bei der Prüfung zum nächsthöheren Kyu-Grad. Dieser Tage stellten sich von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim zur Prüfung: Kira Kremer zum höchsten Kyu-Grad, dem Braungurt (1. Kyu), sowie Chantal Lieb zum Gelb-Orangegurt (6. Kyu). Unter den Augen von Prüfer Joachim Fels (3. Dan) und Torsten Zettelmeier (1. Dan) nahmen beide am Ende ihre Urkunden für den neuen Gürtel in Empfang.

Mitgliederversammlung

In diesem Zusammenhang weist die TSV-Judoabteilung darauf hin, dass am Samstag, 26. Februar, um 14 Uhr in der Judohalle die Mitgliederversammlung durchgeführt wird. Neben den Auszeichnungen der erfolgreichen Sportler von 2021 werden auch die Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt. Ebenso stehen Neuwahlen an.