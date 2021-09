Gewisser Luxus oder doch zu viel Risiko im Alltag?

Eine Pandemie war nötig, um bargeldloses Bezahlen auch in Deutschland im Alltag ankommen zu lassen – ein in vielen anderen Ländern längst vollzogener Schritt. Mittlerweile bitten sogar viele Supermarktketten ihre Kundschaft um bargeldlose Bezahlung. Kein Wunder, denn weder Kunde noch Verkäufer kommen so mit Bargeld in Berührung – das ständige Anfassen von Münzen, die schon in zig Händen lagen, hat endlich ein Ende. Auch in kleineren Geschäften, wo oft auch kleinere Beträge anfallen, machen Karte oder Smartphone Sinn, weil es einfach praktischer ist. Irgendwelche Münzen abzuzählen, sie rüberzureichen, nur damit sie dort gleich wieder gezählt werden können – das ist nur begrenzt zweckmäßig.

Wenn alles reibungslos funktioniert, geht es bargeldlos wesentlich schneller. Bei Beträgen bis zu 50 Euro ist meist keine PIN-Eingabe nötig, und ein einfaches Hinhalten genügt. Unkomplizierter geht es nicht. Nicht umsonst nutzen auch die Deutschen diese Möglichkeit immer häufiger. Ich empfinde es als gewissen Luxus, das oft von Kleingeld unnötig schwere Portemonnaie nicht ständig mit mir führen zu müssen. Und inwieweit ein anonymes Zahlungsmittel in Anbetracht der ganzen Datenspuren, die wir überall hinterlassen, noch einen Vorteil bringt, sei dahingestellt.