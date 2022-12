Gewissenhafte Pflichterfüllung gewürdigt

Main-Tauber-Kreis. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat Andreas Beck als bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks 12 mit Beginn des neuen Jahres für weitere sieben Jahre bestätigt. Die bisherige Bestellung ist ausgelaufen.

Erster Landesbeamter Florian Busch würdigte die Arbeit des alten und neuen Kehrbezirksinhabers Andreas Beck: „Sie vertreten ein traditionsreiches Handwerk, dessen Wurzeln zurück bis in das Mittelalter reichen. Gleichzeitig meistern Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit die Herausforderungen technischer Entwicklungen und setzen aktuelle Gesetzesvorgaben um.“

Dem 33-jährigen aus Niederstetten dankte der Erste Landesbeamte für seine Bereitschaft zu einer zweiten Amtszeit. „Ich gratuliere Ihnen. Die erneute Ernennung ist eine Bestätigung Ihrer bisherigen Arbeit.“ Den Glückwünschen schlossen sich Michael Schulz, Amtsleiter Bauamt, sowie Harald Englert vom Sachgebiet Schornsteinfegerwesen des Landratsamtes an. „Andreas Beck genießt auch unter den Kollegen großes Vertrauen. Nachdem sein Vorgänger in den Ruhestand gewechselt ist, haben sie ihn für diese Position empfohlen“, erinnert sich Englert an die Ernennung vor sieben Jahren.

Die Bestellung ist nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz auf sieben Jahre befristet. Eine Wiederbestellung des Kehrbezirksinhabers nach Ablauf des Zeitraums ist nach erneuter öffentlicher Ausschreibung des Kehrbezirks zulässig.

Andreas Beck selbst schätzt die Abwechslung an seinem Beruf. „In meinem Kehrbezirk treffen Industrieobjekte in Gewerbegebieten, städtische Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser in kleinen Ortschaften aufeinander. Das macht den Kehrbezirk für mich einzigartig und abwechslungsreich.“

Der Kehrbezirk Main-Tauber-Kreis Nummer 12 wurde räumlich nicht verändert und erstreckt sich auf Gemarkung der Stadt Wertheim auf die Kernstadt/Teilgebiet links der Tauber von Waldenhausenkommend sowie die Stadtgebiete Bestenheider Höhe, Reinhardshof und Wartberg. Zudem gehören die Stadtteile Dietenhan, Dörlesberg, Kembach, Lindelbach, Reicholzheim, Sachsenhausen, Urphar und Waldenhausen zum Zuständigkeitsbereich.

Angaben zur räumlichen Gestaltung des Kehrbezirks, besonders die betreffenden Straßen der Kernstadt und der Stadtgebiete können beim Landratsamt unter Telefon 09341/825736 erfragt werden.

Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Andreas Beck wohnt in Niederstetten-Rinderfeld und ist dort unter Telefon 07932/6065604 sowie Fax 07932/6065605 erreichbar.