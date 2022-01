Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Unsaubere Praktiken im Visier: Das Hauptzollamt Heilbronn, das auch für den Main-Tauber-Kreis zuständig ist, hat im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 310 Arbeitgeber in der Region kontrolliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis. Illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Verstöße gegen geltende Mindestlöhne nahmen die Fahnder bei ihren Kontrollen in den Fokus. Allein Baufirmen bekamen 104 Mal Besuch von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls. Das stellt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fest. Die IG Bau beruft sich dabei auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne).

Demnach hatten es die Heilbronner Zöllner häufig mit Tricksereien beim Lohn zu tun: In der ersten Jahreshälfte leiteten die Beamten in der gesamten Region 356 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein – etwa weil Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Hierbei wurden Bußgelder in Höhe von rund 316 000 Euro verhängt – davon 74 700 Euro gegen Bauunternehmen.

Erhöhung des Mindestlohns

„Die Zahlen zeigen, dass es viele Firmen mit der Bezahlung ihrer Beschäftigten nicht so genau nehmen. Sowohl bei den speziellen Branchenmindestlöhnen auf dem Bau als auch beim gesetzlichen Mindestlohn“, kritisiert Mike Paul, Bezirksvorsitzender der IG Bau Stuttgart. Der Gewerkschafter begrüßt die Pläne der Ampel-Koalition in Berlin, das gesetzliche Lohn-Minimum auf zwölf Euro pro Stunde anzuheben. Allein im Main-Tauber-Kreis dürften damit die Einkommen Tausender Menschen spürbar steigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings müsse der Staat sicherstellen, dass sich die Firmen auch an die Vorschriften hielten – und für einen „höheren Kontroll-Druck“ sorgen. Das gelinge jedoch nur, wenn die FKS beim Hauptzollamt Heilbronn personell erheblich aufgestockt werde. „Klettert der gesetzliche Mindestlohn auf zwölf Euro und bleibt es gleichzeitig bei der bisherigen Kontrollquote, ist die Gefahr für Arbeitgeber, bei Mindestlohnverstößen ertappt zu werden, verschwindend gering. Da muss man dann schon von reinen ,Placebo-Kontrollen‘ sprechen“, so Paul.

Plus für 7,2 Millionen Menschen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts würden in Deutschland 7,2 Millionen Beschäftigte von einer Mindestlohn-Erhöhung auf zwölf Euro profitieren. „Das sind 7,2 Millionen Lohntüten, auf die der Staat zusätzlich einen Blick werfen muss“, betont Paul. Die IG Bau kritisiert zudem ein „staatliches Zuständigkeits-Wirrwarr“ bei den Kontrollen. Das führe häufig dazu, dass Missstände ungeahndet blieben. So seien etwa die Arbeitsschutzbehörden, die über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Standards bei Unterkünften ausländischer Beschäftigter wachen, personell unterbesetzt.

Außerdem hätten sie im Zuge der Pandemie weitere Aufgaben – wie die Kontrolle der Homeoffice-Verordnung – bekommen. Die FKS des Zolls hingegen kümmere sich um die Prüfung von Lohn- oder Steuerabrechnungen. Bei Verstößen verhänge die FKS zwar Sanktionen gegen die Firmen. Bauarbeiter müssten sich dann aber um den Lohn, um den sie geprellt wurden, selbst kümmern.

„Perspektivisch brauchen wir eine staatliche Arbeitsinspektion, die als übergeordnete Behörde die Einhaltung der Arbeitnehmerrechte und Sozialvorschriften sicherstellt“, fordert Paul. Eine solche „Arbeitskontrolle aus einer Hand“ habe sich etwa in Frankreich und Spanien bewährt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Entscheidend sei hierbei, die Tarifpartner zu beteiligen: „Wenn Gewerkschaften oder Betriebsräte Hinweise an die Arbeitsinspektion herantragen, muss dies ebenfalls zu Ermittlungen führen“, so Paul. Außerdem müsse die Behörde – etwa bei Mindestlohnverstößen – Nachzahlungen an Beschäftigte veranlassen dürfen.

„Sündenregister“ gefordert

Die IG Bau setzt sich zugleich dafür ein, auffällig gewordene Firmen von der öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen. „Wir brauchen ein ,Sündenregister‘ für Schwarzarbeit – eine öffentliche Kartei, in der die Betriebe aufgelistet werden, deren Geschäftsmodell auf illegaler Beschäftigung und Lohn-Prellerei beruht“, unterstreicht Paul.