Gesundheitskurse starten wieder

Tauberbischofsheim. Die Gesundheitskurse der TSV-Turnabteilung starten nach den Osterferien in den zweiten Block 2023 mit weiteren zwei Angeboten.

Aroha®: Das ist ein effektives und unkompliziertes Ausdauertraining im ¾ Takt. Es festigt Gesäß, Oberschenkel, Bauch und führt zu innerer Ausgeglichenheit. Aroha bietet ständig wechselnde spannungsvolle und entspannende Elemente, die verborgene Energien freisetzen und der Seele ein Wohlbefinden bereiten. Es ist für alle Altersgruppen und unterschiedliche Fitnesslevel geeignet. (www.aroha-academy.de). Es findet Dienstags von 19 bis 20 Uhr, Sporthalle auf dem Laurentiusberg, ab dem 25. April statt.

Senso Fit: „Senso Fit – gestürzt wird nicht“ ist ein Sturzpräventionskurs. Wer sich beim Laufen auch zukünftig sicher fühlen oder wieder sicherer fühlenwill, ist hier richtig. „Senso Fit – gestürzt wird nicht“ ermöglicht, diesem Wunsch näher zu kommen. In den zehn Kursstundengibt es viele Übungen, um Koordination, Kraft und Beweglichkeit zu verbessern und das sensomotorische System zu stärken. Gleichzeitig kann man dabei viel Spaß haben.

Termin: Montags von 19 bis 20 Uhr, Sporthalle am Wört (mittleres Drittel), Start am 24. April.

Neben den zwei neuen werden auch wieder die von der Krankenkasse bezuschussten Kurse Stress im Job – Fit im Rücken (zehn Mal Ganzkörpertraining) und Cardio Aktiv (zehn mal Ausdauertraining) angeboten.

Job – Fit im Rücken: Das standardisierte präventive Gesundheitssportprogramm des Deutschen Turner Bundes schult eine gesunde und natürliche Haltung und stärkt die Rückengesundheit durch abwechslungsreiche Übungen. Termine: Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr, Grünewaldhalle, Start am 27. April.

Cardio Aktiv: Wer Spaß am Walken, Laufen und Lust auf ein Herz-Kreislauf-Training hat, ist bei Cardio Aktiv genau richtig. Das Kursprogramm zeichnet sich durch ein abwechslungsreiches Heranführen an ein Herz-Kreislauf-Training aus. Termin: Freitags 18 bis 19.30 Uhr, Sporthalle auf dem Laurentiusberg, Start am 28. April.

Es wird jeweils eine Kursgebühr für die Teilnehmer erhoben. Anmeldungen erfolgen über Mail: info@tsv-tbb-turnen.de oder Telefon 09341/600204