Tauberbischofsheim. In ein Krankenhaus musste ein 40-Jähriger nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in Tauberbischofsheim gebracht werden. Der Mann soll von einer anderen männlichen Person in der Mergentheimer Straße, Einmündung Laurentiusbergstraße, geschlagen und getreten worden sein. Der Unbekannte war vermutlich mit einer Frau unterwegs. Beide Personen werden auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt und sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Im Anschluss gingen beide zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

