Gesangverein löst sich auf

Hochhausen. Zur Mitgliederversammlung des Gesangvereins Liederkranz Hochhausen waren 22 Mitglieder und zehn Gäste gekommen. Nach der Begrüßung stellte der Vorsitzende Herbert Elsner die frist-und formgerechte Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Das Totengedenken galt besonders Otto-Wilhelm Dölzer, Josefa Tokatsch und Emil Schäfer.

Schriftführerin Brigitte Elsner verlas den Jahresbericht. Sie konnte über keine wesentlichen Aktivitäten berichten, sondern stellte heraus, dass die aktiven Mitglieder sich am 22. Oktober 2021 getroffen und dabei die Auflösung beschlossen hatten.

Es folgte der Kassenbericht der Kassenwartin Martina Dickhöver. Den Kassenprüfungsbericht trug der Kassenprüfer Norbert Schäfer vor. Er attestierte eine saubere Kassenführung, danach führte er die Entlastung des Vorstands herbei.

Danach übernahm der Vorsitzende das Wort. Er zeigte sich traurig darüber, dass nunmehr die Auflösung des Vereins offiziell beschlossen werden sollte. Als Gründe führte er die Überalterung der aktiven Vereinsmitglieder an, die auf ein Durchschnittsalter von 78,5 Jahren kommen. Mit 19 aktiven Mitgliedern sei man nicht mehr singfähig. Dies festzustellen, tue nach 160 Jahren Gesangverein weh. Als weitere Faktoren für das Aus nannte er die vergebliche Suche nach neuen Mitgliedern. Die Zeiten hätten sich gewandelt: Heute bindet man sich kaum noch im Verein, es werden lieber kommerzielle Freizeitangebote genutzt. Das Singen von Volksliedern war früher üblich, heute gäbe es meist englische Schlager. Andere Vereine beklagten ähnliche Situationen. Für den Gesangverein Hochhausen habe diese Lage jetzt zur Auflösung geführt. In der Abstimmung folgten 20 Mitglieder dem Antrag des Vorstandes zur Auflösung des Vereins, zwei Mitglieder sprachen sich dagegen aus. Damit stellte Elsner fest: Der Verein ist aufgelöst. Zum Liquidator wurde der Vorsitzende ernannt. Der Ortsvorsteher bedauerte die Auflösung des Gesangvereins, der ein wichtiger Kulturträger des Ortes gewesen sei und viele Veranstaltungen mit seinen Liedern bereichert habe. Herbert Elsner erwähnte noch den Verbleib der restlichen Gegenstände des Vereins. Noten, Fahne und Restvermögen gehen gemäß Satzung an die Stadt Tauberbischofsheim. Der Verbleib der Fahne soll als Dauerausleihe an das Dorfmuseum gehen. gvh