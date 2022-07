Sitzung des Tauberbischofsheimer Gemeinderats in der Stadthalle: Nachdem das Verwaltungsgericht Stuttgart der Anfechtung der Gemeinderatswahl von 2019 stattgegeben hat, ging nach dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises auch die Kreisstadt in Berufung. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim das Urteil bestätigt.

© Fabian Greulich