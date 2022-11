Geparktes Auto in Tauberbischofsheim beschädigt und geflüchtet

Tauberbischofsheim. Einen geparkten Mercedes beschädigte eine unbekannte Person im Verlauf der letzten Woche in Tauberbischofsheim. Von Samstag, 19. November, bis Samstag, 26. November, hatte ein 37-Jähriger seinen CLA auf einem Parkplatz an der Straße am Wörth abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem oder ihrem Fahrzeug beschädigte der oder die Unbekannte den Mercedes. Anstatt sich um den Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Zeugen, sollen sich unter der Telefonn 09341/810 melden.

