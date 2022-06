Geparktes Auto in der Vitryallee beschädigt

Tauberbischofsheim. Einen geparkten Audi beschädigte eine unbekannte Person am Montagnachmittag in Tauberbischofsheim. Zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug den auf einem Parkplatz in der Vitryallee abgestellten Pkw. Der Schaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen, entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen. Diese sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

