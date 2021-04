Tauberbischofsheim. Damit ein 39-Jähriger nicht auf Schäden in Höhe von rund 1000 Euro sitzenbleibt, sucht die Polizei nach Zeugen einer Unfallflucht. Diese hat sich am Dienstagmittag in Tauberbischofsheim ereignet.

AdUnit urban-intext1

Der Mann stellte seinen 1er BMW gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Pestalozziallee ab. Als er knapp eine Stunde später wieder zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass sein Fahrzeug beschädigt worden war.

Vermutlich war ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem BMW hängengeblieben und hatte so die Schäden verursacht.