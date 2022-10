Georg Maluck zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Tauberbischofsheim. Georg Maluck ist neuer Ehrenvorsitzender der Kolpingfamilie. Bei der Jahreshauptversammlung im Winfriedheim wurde ihm diese Auszeichnung verliehen. Mit Alfons Seelmann hat die Kolpingsfamilie auch ein neues Ehrenmitglied.

„Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat Georg Maluck diese Ehrung verdient“, erklärte Jürgen Geier. Malucks Nachfolger im Amt des Vorsitzenden würdigte dessen Wirken und überreichte die Ernennungsurkunde. Malucks Verdienst sei es unter anderem gewesen, die Bezirksarbeit wiederbelebt zu haben. „Kontinuierlich hat er die zehn Kolpingsfamilien besucht, dort auch Sitzungen durchgeführt und Familiennachmittage veranstaltet“, so Geier. Den Ideen Adolph Kolpings habe Maluck dadurch zu neuem Aufschwung verholfen.

Georg Maluck war in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen für Kolping tätig. 40 Jahre war er Bezirksvorsitzender, 27 Jahre stellvertretender Vorsitzender und zwölf Jahre Vorsitzender der Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim. Maluck nahm als Delegierter an Diözesanversammlungen teil und war Vorstandsmitglied im früheren Regionalverband.

Geier lobte das freundliche Wesen des neuen Ehrenvorsitzenden. Mit seiner Art falle es ihm leicht, den Kontakt zu den Geistlichen und dem Pfarrbüro zu pflegen. Viele Jahre sei er das Gesicht der Kolpingsfamilie gewesen und habe für eine positive Außendarstellung gesorgt.

Alfons Seelmann ist neues Ehrenmitglied der Kolpingsfamilie. Die Auszeichnung erhält er für seine „immerwährende Bereitschaft, sich für kirchliche Belange einzusetzen“. Jürgen Geier meinte, auf Alfons Seelmann treffe ein Zitat Adolph Kolpings in besonderer Weise zu: „Was nützt das viele Reden, die Tat ziert den Mann.“ Geier nannte dafür als Belege Seelmanns Engagement an Fronleichnam, seine Mitarbeit beim Liobafeiertag, seinen Einsatz für die Stammbergkapelle und den Klösterlegarten.

Geiers Fazit: „Alfons Seelmann hat die Ehrenmitgliedschaft mehr als verdient.“

Angesichts der Ehrungen traten die üblichen Regularien der Jahreshauptversammlung etwas in den Hintergrund. Georg Maluck berichtete über die Aktivitäten der Kolpingfamilie im vergangenen Jahr. Angesichts der Corona-Bestimmungen waren das nicht allzu viele. Ein Höhepunkt in Malucks Augen war der Festgottesdienst aus Anlass des Eisernen Priesterjubiläums von Pfarrer Robert Geiger. Vertreter der Kolpingsfamilie nahmen daran teil, weil Pfarrer Geiger selbst 40 Jahre lang Mitglied war.

Kaum Veranstaltungen, wenig Einnahmen. Der Rechenschaftsbericht von Kassierer Bernhard Holler fiel recht kurz aus. Die finanzielle Situation ließ es seinen Angaben zufolge trotzdem zu, aus aktuellem Anlass für die Ukrainehilfe zu spenden.

An Hollers Kassenführung hatte die Versammlung nichts auszusetzen. Ihn und den gesamten Vorstand entlasteten die Mitglieder einstimmig.

Kooperator Arul Arockiasamy würdigte die Arbeit der Kolpingsfamilie für Gesellschaft und Gemeinde. „Sie verdienen große Wertschätzung“, betonte er und wünschte den Mitgliedern „Kraft und Mut“ für die Aufgaben der Zukunft. „Die Kolpingsfamilie“, davon zeigte er sich überzeugt, „bewegt etwas.“ feu