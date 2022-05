Georg Maluck singt seit 60 Jahren im Kirchenchor

Tauberbischofsheim. Nach mehr als zwei Jahren war es für den Vorstand des Kirchenchores St. Martin höchste Zeit, wieder eine Jahreshauptversammlung einzuberufen. Stand doch inzwischen nicht nur die Wahl eines neuen Vorstands im Raum, sondern es galt zudem, einige verdiente Chormitglieder zu ehren.

Nach der Begrüßung durch den Chorvorsitzenden Peter Benz erfolgte eine kurze Zusammenfassung der Anforderungen und Beschwernisse, mit denen der Chor sich in Corona-Zeiten konfrontiert gesehen hatte. Fr. Kohler führte, ergänzt durch den Rechenschaftsbericht von Irmgard Hasenbusch, allen Anwesenden noch einmal die Trostlosigkeit dieser Zeit ohne die Möglichkeit zu Singen und ohne die gewohnten Kontakte vor Augen.

Peter Benz erinnerte zudem an den durch den Weggang von Michael Meuser erlittenen Verlust für den Chor, äußerte jedoch gleichzeitig die Hoffnung, Fr. Kohler möge die etwas eingerosteten Stimmen der Sängerinnen und Sänger wieder zum Leben erwecken und die hervorragende Arbeit Meusers, vielleicht auch mit neuen Akzenten und dem einen oder anderen Neuzugang auf ihre Art zusammen mit dem Chor fortsetzen.

Nach den üblichen Regularien bei musste dieses Mal auch ein neuer Vorstand gewählt werden – nachdem der bisherige einstimmig entlastet worden war.

Um es kurz zu machen: Das Unterfangen erwies sich als nicht ganz so einfach wie all die Jahre zuvor. Legten doch drei der Vorstandsmitglieder aus verschiedenen Gründen ihre Posten nieder. Das bisher geteilte Amt der Schriftführerin (Maria Junk und Irmgard Hasenbusch) wurde damit vakant sowie das der von Mechtild Adelmann über lange Jahre treu und redlich ausgefüllten Finanzchefin. Letztere erklärte sich dann aber doch noch bereit, mangels williger Nachfolge die Bürde noch eine Wahlperiode lang weiter zu tragen. Für die Tätigkeit der Schriftführung konnte sich hingegen niemand erwärmen. So muss sich ein „Rumpf-Vorstand“ weiter um eine Lösung bemühen.

Dem Vorstand gehören nun an: Peter Benz als Vorsitzender, Mechtild Adelmann für die Kassiererin, Irene Schneider als Hüterin der Noten und die Beisitzerinnen Angelika Ditsch, Rosita Frank und Anita Hauke.

Geehrten wurden Mechtild Adelmann, da sie die Chorkasse bereits 25 Jahre in bestem Sinne im Griff hat. Ebenso gewürdigt wurde Maria Junk, die dem Chor 25 Jahre lang nicht nur als Mitglied verbunden ist, sondern auch über weite Strecken als Notenwartin und schließlich auch noch als Schriftführerin gedient hat.

Die ehrende Anerkennung der Arbeit von Irmgard Hasenbusch, die den Chor nun auch als aktive Sängerin verlässt, umfasste nicht nur ihre mehr als 30 Jahre währende Treue zum Chor. Hasenbusch hielt auch in all der Zeit engen Kontakt zur Presse, wodurch sie für ein positives Bild des Chores in der Öffentlichkeit sorgte.

Noch länger, nämlich 45 Jahre, bereicherte Martin Schirmer mit seiner Bassstimme den Chorgesang und fungierte zudem lange Jahre als Vorsitzender. Als Höhepunkt des Abends galt es einmal mehr den „dienstältesten“ Sänger zu würdigen. Georg Maluck hat sich nicht nur viele Verdienste als unermüdlicher Sänger im Chor, sondern auch durch sein anderweitiges Engagement auf kirchlichem Sektor erworben, dass die 60 Jahre Zugehörigkeit zum Kirchenchor, für die er nun geehrt wurde, bei weitem nicht das widerspiegeln, für das ihn zu ehren eigentlich angebracht wäre. iha