Generationswechsel in der Führungsspitze

Tauberbischofsheim. Der FDP-Stadtverband Tauberbischofsheim hat einen neuen Vorsitzenden: Jannis Kansy übernimmt die Führungsposition von Ingo Brudereck. Dieser war nach 33 Jahren ununterbrochener Zeit an der Spitze nicht wieder angetreten.

„Alles hat seine Zeit und unser Stadtverband liegt mir seit jeher besonders am Herzen. Deshalb war es mir so wichtig, auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2024 das Steuer rechtzeitig in junge Hände zu übergeben“, so Brudereck. In diesem Zusammenhang betonte er auch das stets partnerschaftliche Zusammenwirken mit den Unabhängigen Freien Wählern in der Stadt.

Vieles habe sich im Stadtbild in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert. Dies beträfe unter anderem die Bereiche Verkehr und Infrastruktur sowie den örtlichen Handel und das Gewerbe, aber auch die Wohnungsbau- und Ansiedlungspolitik. „Wir brauchen mehr denn je innovative Ideen und Konzepte, um Tauberbischofsheim in der kommenden Dekade gerade auch für junge Familien attraktiv zu gestalten.“

Als Ehrengast war FDP-MdL Stephen Brauer aus Crailsheim gekommen. Er überbrachte den Dank und die Grüße des Landes- und Bezirksvorstandes der FDP und lobte den jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz Bruderecks. Es freue ihn, dass durch eine junge und dynamische Mannschaft mit frischen Ideen auch die Zukunft der FDP in der Kreisstadt gesichert sei.

In seinem Beitrag ging Brauer zudem auf die aktuelle Situation in Land und Bund ein. Dabei ging der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der Landtags-FDP hart mit der Regierung Kretschmann/Strobl ins Gericht. Als eindrückliches Beispiel für die Ausgabenpolitik von Grünen und CDU verwies Brauer auf das jüngst in der Stuttgarter Stadtmitte für 25 000 Euro errichte Mahnmal gegen den Klimawandel. Anstatt das Kupfer des vom Sturm beschädigten Stuttgarter Opernhauses für einen Materialwert von 16 000 Euro zu verkaufen, einigen sich die beiden Koalitionäre rasch auf ein weiteres Prestigeprojekt in der Mitte der Landeshauptstadt. In Summe gingen dem Land so 41 000 Euro verloren.

FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer, der im Anschluss mit dem Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen, Mirwais Wafa, und dem Lauda-Königshöfer Stadtverbandsvorsitzenden Kurt Breitenstein die Neuwahlen leitete, lobte Brudereck als „liberalen Hans Dampf in allen Gassen“. Er bezeichnete ihn als persönlichen Freund. Ein solch vertrauensvolles Miteinander über viele Jahre hinweg sei in der Politik alles andere als selbstverständlich, betonte Denzer. Die FDP in der Region ohne Ingo Brudereck sei nicht vorstellbar und es freue ihn umso mehr, dass Brudereck als Kreisgeschäftsführer der Freidemokraten auch weiterhin mit an Bord sei.

Die Wahlen ergaben allesamt einmütige Ergebnisse. Neben Jannis Kansy, wurden als Stellvertreter Miriam Rode, Sergej Reiter und Benjamin Denzer in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Ein sichtlich bewegter Jannis Kansy bedankte sich bei der Parteibasis für das große Vertrauen, was ihm als jungen Menschen durch diese Wahl entgegengebracht würde. „Ein solch eindeutiges Votum stärkt mir ganz klar den Rücken. Ich brenne darauf, meine Heimatstadt mit meinem Team aktiv mitzugestalten. Wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen Köpfen und jungen Aktiven in unseren Reihen, um die Stadtpolitik mit sachlichen und fachlich fundierten Konzepten voranzubringen“, zeigte sich Kansy überzeugt. Der Vorstand plant unter anderem in Kürze eine Vor-Ort-Begehung des Kasernenareals besonders mit dem Fokus auf die mangelnde Beleuchtung der Zuwegung vonseiten der Laurentiusbergstraße. Mit Infoständen und Themenabenden zur Verkehrs-Wohnungsbau und Bildungspolitik wollen Kansy und sein Team den Mitgliederzuwachs für den FDP-Stadtverband weiter ausbauen. „Wir spüren in der Bevölkerung das merklich gesteigerte Interesse an undogmatischen und ideologiefreien Lösungsansätzen und Politikangeboten, und wollen als junges Team Stachel im Fleisch der arrivierten Kommunalpolitik vor Ort sein“, so Kansy in seinem Abschlussstatement. fdp