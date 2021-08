Gemeinschaftsaktion kommt gut an

Tauberbischofsheim. Seit Mai arbeitet Birgit Schmitt als Schulsozialarbeiterin am Schulzentrum am Wört. Dort unterstützt sie Kollegin Christine Döring bei der Betreuung der Schüler. Zusammen mit Jugendhausleiter Philipp Weiß fand jetzt erstmals eine gemeinsame Aktion statt.

Als Einstands-Aktion hatte sich Birgit Schmitt ein Boule-Turnier überlegt. Austragungsort war der öffentliche Boule-Platz im Froschgraben. Die Idee des Turniers entstand aus verschiedenen Überlegungen. Um die Arbeit von Philipp Weiß im Jugendhaus besser mit der Schulsozialarbeit zu vernetzen, sollte es eine Gemeinschaftsaktion werden. Philipp Weiß hatte bei dem Turnier Gelegenheit, Kontakte zu den Schülern zu knüpfen. Das sahen die Organisatoren als Gewinn für das Jugendhaus Tauberbischofsheim. Daher rekrutierte man die Boule-Teams aus den siebten Klassen des Schulzentrums. Das ist das Einstiegsalter für den Jugendhausbesuch.

In Pandemie-Zeiten ist so eine Aktion mit vielen Schülern und Personen nicht so einfach möglich. Deshalb entstand die Idee eines Turniers, an dem jeweils nur drei Vertreter der einzelnen Klassen die ganze Gruppe vertraten. Als Preis erhielt die ganze Klasse des Gewinnerteams Eis.

Vor dem Turnier war Platzpflege angesagt. Birgit Schmitt erläutert: „Der Platz hatte etwas oberflächliche Reinigung nötig. Das wurde von den Schülern erledigt. Gut gelaunt brachten die Spieler den Platz in Schuss und setzten sich damit auch für das Gemeinwohl ein. Zum Turnierstart kamen auch Hauptamtsleiter Michael Karle und Schulleiter Christian Wamser vorbei.

Birgit Schmitt freute sich über den gelungenen Turniertag: „Boule ist ein generationsübergreifendes Spiel. Ich würde mich freuen, wenn wir den Kindern Freude an diesem unkomplizierten Freizeitvergnügen, welches man noch bis in den späten Herbst durchführen kann, vermitteln könnten. Darüber hinaus befindet sich der Platz in einem geschützten Bereich, nicht weit von der Schule – direkt in ihrer Lebenswelt“.