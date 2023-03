Gemeinderatswahl Tauberbischofsheim: Resonanz von „mutig“ bis „nervig“

Im Rathaus sitzt zwar die Bürgermeisterin, Alleinregentin ist sie aber nicht. Um die Geschicke der Stadt zu lenken, bedarf sie des Gemeinderats, dessen Vorsitz sie hat. Durch die erneute Wahlanfechtung rumpelt es derzeit aber gewaltig.

Tauberbischofsheim. Die einen finden es „mutig“, was den nochmaligen Einspruch gegen die Wiederholung der Gemeinderatswahl am 5. Februar anbelangt, die anderen sind nur noch „genervt“. Auf die Seite des Einspruchs dürften sich diejenigen gesellen, die für ein Ende der unechten Teilortswahl sind. Denn die, so die Begründung, müsse jeden Ortsteil entsprechend seiner Einwohnerzahl im Gremium abbilden.

Frage der Gerechtigkeit

Weil das für Impfingen keineswegs der Fall war, wurde im Vorfeld die Hauptsatzung entsprechend geändert. Doch auch Dittigheim überspringt mit einer Unterrepräsentanz von 21,10, wie das auch im Urteil dargelegt wurde, die 20-prozentige Toleranzgrenze, Distelhausen kratzt mit 17,85 beinahe an ihr. Mündlich hatte Bürgermeisterin Anette Schmidt bereits erklärt, dass es keine absolute Gerechtigkeit gebe. Würde sie gemäß der Einwohnerzahl abgebildet werden, könnte leicht ein aufgeblähter Gemeinderat mit 40 oder 50 Mitgliedern entstehen.

Was die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat über die erneute Wahlanfechtung denken, wollten die Fränkischen Nachrichten wissen. Kurt Baumann (CDU) klingt ein wenig fatalistisch, wenn er sagt: „So wie es ausgeht, geht es aus.“ Man habe mit der Änderung der Hauptsatzung versucht, dem Wunsch der Klägerin gerecht zu werden. Bei einer Abschaffung der unechten Teilortswahl könne es aber auch sein, dass gar kein Impfinger mehr im Gemeinderat sei.

Jetzt sei erst einmal abzuwarten, wie sich das Landratsamt positioniert, meint der CDU-Fraktionschef. Denn davon hänge ab, wie es weitergeht. „Das alte Gremium kann keine wegweisenden Entscheidungen mehr treffen. Ich finde das Ganze schade und es macht mich traurig, denn es gibt viele Dinge, die vorangebracht werden müssen“, so Kurt Baumann.

Auf die Frage, was er denn von der Wahlanfechtung hält, sagt Bernd Mayer, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste: „Nicht viel.“ Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gremiums sei bereits abgesagt, jetzt gelte es abzuwarten. Für Mayer ist es allerdings nicht vorstellbar, dass die Bürger vor der turnusmäßigen Wahl noch einmal zur Urne gerufen werden. Vielmehr macht er sich Sorgen, dass das alte Gremium, das keine Grundsatzentscheidungen mehr treffen darf, auch keine Änderung der Hauptsatzung vornehmen darf. „Wer soll da die Entscheidung treffen“, fragt er.

Die Freien Wähler zeigen laut Fraktionsvorsitzendem Hans-Jürgen Pahl durchaus Verständnis für den erneuten Einspruch. Bereits 2014 hätte sich seine Fraktion darum bemüht, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. „Ich bin der Meinung, dass eine 20-prozentige Toleranzgrenze nicht richtig und nicht gerecht ist. Auf unserer kommunalen Ebene müsste es eine Persönlichkeitswahl sein“, ist er überzeugt.

Seiner Meinung nach könne sich niemand beschweren, benachteiligt zu werden. Schließlich hätten die Ortschaften auch noch ihre Ortschaftsräte, mit denen sie sich am politischen Geschehen beteiligen und ihre Interessen einbringen könnten.