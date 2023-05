Gemeinderat Tauberbischofsheim neu konstituiert

Tauberbischofsheim. Als historisch bezeichnete Bürgermeisterin Anette Schmidt die konstituierende Sitzung des TauberbischofsheimerGemeinderats. Schließlich kam sie aufgrund einer Walanfechtung zustande, so dass die Kreisstadt-Bürgerinnen und Bürger ein gutes Jahr vor dem eigentlichen Kommunalwahltermin erneut an die Urne gerufen wurden. Das ist nicht nur für die Kreisstadt, sondern auch für den Landkreis und Baden-Württemberg ein Novum.

19 Gemeinderäte gehören dem neuen Gremium an, das am Mittwochabend verpflichtet wurde, sechs Gemeinderäte schieden aus, fünf neue kamen hinzu. Die Wahlen von Mitgliedern in die Ausschüsse und Gremien sowie die der drei stellvertretenden Bürgermeister verliefen einvernehmlich. Bernd Mayer, der dem Gemeinderat 43 Jahre angehörte und der bei der Wahl am 5. Februar nicht wiedergewählt wurde, schied ebenso aus dem Gremium aus wie Hans-Jochaim Pahl, Josef Morschheuser, Carsten Lotter, Dr. Dominic Carle und Rolf Grüning.