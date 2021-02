Nachdem der Gemeinderat von Lauda-Königshofen schon das Einvernehmen zum Bau eines Windrads im Vorranggebiet „Heckfeld“ versagt hatte, tat dies nun auch der Tauberbischofsheimer Rat.

Tauberbischofsheim. Normalerweise ist es ein freudiger Anlass, wenn in einem kleinen Dorf etwas gemacht wird, das deutschlandweit einmalig ist. Es erfüllt die Einwohner mit Stolz. Im Fall des Baus des bislang größten Windrads in Deutschland mit einer Höhe von 250 Metern im Gewann „Gemeinholz“ auf Gemarkung Dittwar ist das nicht so. Die Dittwarer sind nicht sehr amüsiert darüber, dass eine so große Windkraftanlage ihnen quasi vor die Haustür gesetzt wird.

Der Dittwarer Ortschaftsrat hatte sich deshalb am Montag gegen den Bau der Windanlage ausgesprochen. Der Tauberbischofsheimer Gemeinderat schloss sich dieser Auffassung an und versagte in der Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle mit großer Mehrheit das Einvernehmen.

Die Größe stört

„Etwa die Hälfte der Einwohner sieht das neue Windrad“, sagt Dittwars Ortsvorsteher Mathias Lotter auf Anfrage der FN. „Das entscheidende Kriterium für die ablehnende Haltung in der Bevölkerung ist nicht der Bau an sich, sondern die Größe der Anlage, die zudem noch näher an der Wohnbebauung steht als die anderen kleineren.“ Der Ortsvorsteher, wie auch einige Anwohner, vor allem die, die im Wohngebiet „Sonnenhalde“ wohnen, befürchten massive Einschränkungen des Panoramablicks von ihren Terrassen oder Balkonen aus und somit auch ihrer Wohnqualität. Zudem befürchten sie aufgrund der Größe der Anlage, dass es zu Lärmbelästigungen kommen werde.

„Hätte die neue Anlage die Größe der bisherigen oder würde aus Sicht von Dittwar hinter ihnen liegen, wäre das kein Problem“, so der Ortsvorsteher weiter. So aber sei es schon problematisch. Zudem befürchten Lotter und die Dittwarer noch eines: „Das kleinste Windrad ist in die Jahre gekommen und steht zum Repowering an. Und das würde wohl bedeuten, dass ein weiteres, erheblich mächtigeres Windrad dort hinkommt.“

Wirtschaftlichste Variante

Die Aussagen der Firmensprecherin des Projektierers Juwi, Martha Müller, nähren diese Vermutung: „Wenn wir ein neues Windrad planen und bauen, sollen wir natürlich die wirtschaftlichste Variante umsetzen.“ Dies sei nun einmal die Windenergieanlage vom Typ Vestas V162-5.6MW mit einer Nabenhöhe von 169 Metern sowie einem Rotordurchmesser von 162 Metern, was einer Gesamthöhe von 250 Metern entspricht. „Wir verdoppeln nahezu den Ertrag der beiden von uns dort bereits projektierten Anlagen “, hob Martha Müller den wirtschaftlichen Nutzen hervor. Für den künftigen Betreiber ein wichtiges Argument.

Zudem führte die Firmensprecherin an, dass man beim Bau auf die vorhandene Infrastruktur, Zufahrt und Stromanbindung, zurückgreifen könnte, was die Realisierung der Anlage natürlich günstiger mache.

Weiter machte Martha Müller deutlich, dass eine Verminderung der Größe nicht 20 oder 50 Meter bedeuten würde. „Die vorherige Generation an Windkraftanlagen ist nur unwesentlich kleiner, wir sprechen da von rund zehn Metern.“ Dies sei auf die Entfernung vom Ort aus kaum wahrnehmbar. Die bestehenden Anlagen seien nur deshalb wesentlich kleiner, weil sie älter sind und ein paar Generationen an Anlagen zwischen ihnen und dem heute üblichen Standard lägen.

Auch das Argument Lärmbelästigung versuchte Martha Müller zu entlasten: „Die großen Anlagen sind normalerweise viel leiser als die kleineren. Und die im Falle Dittwar errechneten Lärmprognosen liegen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwerten.“ Es sei zwar richtig, dass die Berechnung sozusagen am „Reißbrett erfolgte“, weil noch keine solche Anlage in Deutschland gebaut worden sei, aber die Zahlen seien verlässlich. Darüber hinaus werde der Lärm im ersten Betriebsjahr im Ort gemessen.

Keine rechtliche Handhabe

Bernd Mayer wollte noch wissen, ob es eine rechtliche Möglichkeit gebe, das Windrad zu verhindern. Dies verneinte Bürgermeisterin Anette Schmidt. Auch die Nachfrage von Gernot Seitz, ob es möglich sei, im Nachhinein noch eine Höhenbegrenzung festzulegen, verneinte sie ebenfalls: „Es gibt dort keine Höhenbegrenzung.“ Für Bernd Mayer war daraufhin klar, dass es mehr oder weniger nichts bringe, dagegen zu sein, „wenn man keinen rechtlichen Hebel habe“.

Dies wollte Rolf Grüning nicht unkommentiert lassen. Er meinte, der Gemeinderat solle trotzdem seine Haltung zum Bau des Windrads zum Ausdruck bringen und somit ein Zeichen setzen.

Gerhard Baumann (CDU) merkte an, dass er die in Baden-Württemberg übliche Abstandsregelung von Windanlagen zur Wohnbebauung für nicht gut hält. „Das machen die Bayern viel besser. Dort muss der Abstand zwischen Windrad und Wohnbebauung das Zehnfache der Höhe des Windrads betragen.“ Im Fall Dittwar dürfte es nicht gebaut werden. So aber seien die rund 1800 Meter Entfernung zu Dittwar ausreichend. Für ihn ein Unding.

Letztendlich stimmten elf Ratsmitglieder gegen die Erteilung des Einvernehmens. Vier waren dafür, zwei enthielten sich der Stimme.

Standort in Vorrangfläche

Der Standort des neuen Windrads liegt am südöstlichen Rand der Gemarkung Dittwar in Nähe der A 81 und innerhalb der mit T3 bezeichneten Windkonzentrationszone der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim/Großrinderfeld/Königheim/Werbach. In dieser Zone steht bereits eine Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 98 Metern.

Direkt an die Windkraftkonzentrationszone Dittwar schließt sich im Süden die Windkonzentrationszone auf Gemarkung Heckfeld an. Dort wurden im Januar 2020 zwei Windkraftanlagen gebaut.

Die Zulässigkeit von Anträgen aus immissionsschutzrechtliche Genehmigung wird nach Paragraph 4 Bundesimmissionsschutzgesetz beurteilt. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Die Stadt Tauberbischofsheim wird lediglich gehört, kann ihre Haltung im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belang äußern.

Das geplante Windrad wird als Aufwindanlage mit Pitchregelung (steuerbare Rotorblätter), aktiver Verstellung des Drehlagers und einem Dreiblattrotor erstellt. Der Turm besteht aus einem Betonsockel sowie einem Übergangsstück zu einem Stahlrohroberteil (Hybrid-Betonturm). Die Nennleistung beträgt 5,6 Megawatt. Um den Eingriff so gering wie möglich zu halten, wird für den Transport der Großkomponenten als Spezialfahrzeug ein sogenannter Selbstfahrer zum Einsatz kommen.

Inbetriebnahme Dezember 2023

Der Projektierer Juwi geht von einer Bauzeit von rund neun Monaten aus. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2023 vorgesehen. Es wird von einer Betriebszeit von mindestens 25 Jahren ausgegangen.