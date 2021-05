Gemeinderat gewährt Zuschuss

Tauberbischofsheim. Die Stadt Tauberbischofsheim gewährt im Jahr 2021 den örtlichen Vereinen für die Nutzung der Hallenbäder in Höpfingen und Külsheim zu Vereinszwecken einen Zuschuss im Sinne der Sportförderung von 20 Euro pro belegter Stunde. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch im Rathaussaal.

Den von der Schließung der Kleinschwimmhalle in Tauberbischofsheim betroffenen Vereinen wurde als Alternative die Nutzung des Külsheimer Hallenbads angeboten. Aktuell möchten folgende Vereine das Angebot nutzen: DLRG Tauberbischofsheim (10,5 Stunden pro Woche)), DLRG-Ortsgruppe Dittigheim (1), Kneipp-Verein Tauberbischofsheim (1,5), Behindertensportgruppe (1,5), Rheuma-Liga Tauberbischofsheim 1,5), Matthias-Grünewald-Gymnasium (1) sowie ein weiterer Verein, den Bürgermeisterin Anette Schmidt jedoch nicht näher benannete. Die Stunde kostet 80 Euro. Das Hallenbad in Höpfingen wollte kein Verein in Anspruch nehmen.

Dies führt zu höheren Kosten bei den Vereinen. Eine Stunde Hallenbadnutzung kostet in Külsheim 80 Euro. Die Stadtverwaltung schlug vor, den Vereinen im Jahr 2021 einen Zuschuss von 20 Euro pro Stunde zu gewähren. Bei einer geförderten Gesamtzahl von 17 Wochenstunden ergibt dies eine Summe von 340 Euro pro Woche. Bei einer Hallenöffnungszeit von sechs Monaten macht dies einen jährlichen Zuschuss von rund 10 000 Euro. Das Gremium stimmte einer entsprechenden überplanmäßigen Ausgabe zu.

Rolf Grüning (Die Linke) erachtete diesen Zuschuss als zu gering. Er schlug vor, dass die Stadt 50 Euro pro Stunde zuschießt und wenn das zuviel ist 40 Euro. Sowohl Bernd Mayer (Bürgerliste) als auch Bürgermeisterin Anette Schmidt gaben zu bedenken, dass diese Summe im Rahmen der Sportförderung gewährt wird. Eine höhere Summe wäre im Sinne der Gleichbehandlung aller Sportvereine nicht angebracht. „Wir sollten erst einmal mit 20 Euro anfangen und dann weitersehen“, meinte Mayer. „Das ist für den Einstieg die richtige Summe.“

Die Mehrheit des Gemeinderats sah dies genauso und lehnte die Anträge von Rolf Grüning ab. hut