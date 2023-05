Gemeindehaus St. Bonifatius eingeweiht

Tauberbischofsheim. Das Gemeindehaus St. Bonifatius wurde in der katholischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim am Sonntag eingeweiht. Seit Sommer 2019 war es wegen Umbauarbeiten geschlossen, jetzt erstrahlt es in neuem Glanz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Einweihung voraus ging ein Gottesdienst in der benachbarten Bonifatiuskirche, der vom Kirchenchor St. Bonifatius unter Leitung von Arno Leicht musikalisch mitgestaltet wurde. Dekan Thomas Holler unterstrich in seiner Predigt sinngemäß, angelehnt an das Tagesevanglium, dass man im Rahmen der Nächstenliebe bereit sein sollte, jeden zu akzeptieren. Egal, ob man mit dem Gegenüberstehenden sofort einer Meinung ist oder nicht. Gegenseitiges Zuhören öffne Türen für ein funktionierendes Miteinander.

Er sagte: „Am heutigen Tage werden die Türen zum Gemeindehaus geöffnet. Ein Haus, in dem unter anderem auf viele verschiedenen Arten religiöse Werte vermittelt werden. Es wird nicht nicht nur der Schlüssel zu einem Gebäude herumgedreht, ein offenes Haus wächst weiter.“

Mehr zum Thema Fest gefeiert Spielplatz des Uissigheimer Kindergartens eingeweiht Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Umwelt Tauberbischofsheim: Schulzentrum plant "Weltfairänderer-Woche" Mehr erfahren

Nach dem Gottesdienst startete eine kleine Prozession mit Dekan Holler und den Ministranten voraus direkt in das Gemeindehaus. Viele Kirchenbesucher schlossen sich der Einladung zur Einweihung und Besichtigung an. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Wamser hieß im renovierten Saal die zahlreichen Gäste willkommen. Wamser blickte nochmals zurück, auf die vielen schwierigen Entscheidungen, die über die letzten Jahre getroffen worden sind. Die Verantwortung habe dabei, übertragen gesprochen, auf zwei Bausteinen gelegen. Katholische Verrechnungsstelle, das Ordinariat der Erzdiözese Freiburg gemeinsam mit dem Architekturbüro Lurz, von Brunn waren direkt mit den Handwerkern in Verbindung. Der zweite Baustein sei der ehrenamliche Baustein der Kirchengemeinde gewesen. Stiftungsrat und Bauauschuss der Pfarrgemeinde beschäftigten sich in vielen Sitzungen mit den Planungen und Ausführungen.

Die Pfarrgemeinde könne sich ab sofort darüber freuen, dass die Gemeindeinternen Gruppierungen die renovierten Räumlichkeiten wieder nutzen können. Ab Sommer sollen die offenen Türen noch weiter geöffnet werden und die Möglichkeit bestehen, das Haus wieder für Veranstaltungen anmieten zu können.

Im Anschluss an die Ansprache von Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Christian Wamser gab Philipp Lurz vom ausführendem Architekturbüro einen Rückblick auf die Umbaurbeiten. Bauen gehe immer nur in Gemeinschaft. Diesen Grundsatz erkennt man vor allem an so einem Gebäude. Jetzt sehe man das Endergebnis von vielen Handwerkern. Nachdem das Gebäude fast bis auf den Rohbau zurückgebaut wurde, seien viele Dinge, wie technische Einbauten, nun nicht mehr sichtbar.

Und trotz des großen Aufwandes, vieler Unwegbarkeiten wie Corona, Lieferengpässe oder Preissteigerungen sei das Projekt im Kostenrahmen geblieben. Er dankte auch den vielen Mitplanern von den beteiligten Firmen, die hauptsächlich aus der hiesigen Region kommen.

Er wünscht der Pfarrgemeinde, dass nach den Umbauarbeiten nun wieder Leben und Gemeinschaft in dieses Gemeindehaus einzieht.

Als dritter Redner erinnerte Matthias Sack als Mitglied des Pfarrgemeinderates und Mitglied des Bauausschusses an die lange Geschichte des Umbaus. Bereits 2012, also vor elf Jahren, wurde in den verantwortlichen Gremien beschlossen, dass das Gemeindehaus St. Bonifatius saniert werden soll. Viele Hürden, die Zeit in Anspruch nahmen, mussten genommen werden. Das Ergebnis zeige: Was lange wärt wird endlich gut.

Er bedankte sich auch im Namen der Pfarrgemeinde bei allen beteiligten Firmen, für die gute Zusammenarbeit. Außerdem dankte er auch den Verantwortlichen der katholischen Verrechnungsstelle, des Ordinariats und Hausmeister Weimer und der betreuenden Architektin des Büros Lurz, von Brunn. Nicht zu vergessen aber auch die ehrenamtlichen Helfer des Gemeindeteams St. Bonifatius. Sie hatten das Gemeindehaus vor der Renovierung komplett leer geräumt und in den letzten Wochen alles für den heutigen Tag neu eingeräumt.

Nach diesen kurzen Ansprachen folgte die Segnung des Hauses durch Dekan Thomas Holler in Form eines Gebetes. Symbolisch zum Tag der Einweihung hängte er danach offiziell das Kreuz aus dem alten Gemeindehaus wieder auf. Das Haus solle ein geselliges und offenes Haus der Kirchengemeinde werden. Er wies darauf hin, dass das Kreuz einen Hoch und einen Querbalken hat. Hier sollen sich Wege kreuzen und Begegnungen stattfinden.

Angefangen damit wurde sogleich mit einem Umtrunk, den das Gemeindeteam St.B onifatius vorbereitet hatte.

Es bot sich die Gelegenheit zum Gespräch und der Besichtiung der neuen Räumlichkeiten, wie zum Beispiel der neuen Sanitäreinrichtungen, Fluchtwege und der neuen größeren Küche.