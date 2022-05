Gemälde junger Künstler im Engelsaal zu sehen

Tauberbischofsheim. Der Kunstverein stellt im Tauberbischofsheimer Engel-Saal derzeit die Gemälde der Jugend-Malaktion aus, die im letzten Jahr auf dem Marktplatz Tauberbischofsheim durchgeführt wurde. Zum Beginn der Vernissage hieß Volker Weidhaas die Besucher willkommen. Gunter Schmidt verwies auf die hohe Beteiligung an der öffentlichen Malaktion und die wirkungsvollen Ergebnisse der großformatigen Acrylbilder. Diese waren in der Hoffnung auf Ausklang der Pandemie unter dem optimistischen Motto „Hurra, wir leben wieder“entstanden.

Das Bildermalen war der erste Teil eines Gesamtkonzepts, an dessen Ende ein Plexiglaswürfel mit den Maßen ein Meter auf ein Meter stand. Dieser ist nun von innen mit Drucken der Gemälde bestückt. Er soll auf der Terrasse vor Mediathek und Engelsaal auf einem Drehgestell aktiviert werden und auf diese Weise all seine dekorativen Seiten zeigen. Der kinetische Würfel ist in seiner Art einmalig und kann dauerhaft zu einem interessanten kulturellen Zeichen werden. Die Idee dazu hatte Willi Zäuner. Bei der Vernissage erläuterte er einige Details zur konzeptionellen und technischen Umsetzung, die er zu großen Teilen persönlich bewerkstelligt hatte. Zäuner dankte einigen Helfern und Tauberbischofsheimer Firmen, unter anderem der Firma Mott für konstruktive Beteiligung sowie dem Rotary-Club Tauberbischofsheim, der die finanzielle Absicherung für die öffentliche Malaktion und Konstruktion des Kulturwürfels übernommen hatte.

Dr. Armin Stremlau erläuterte die sozial intendierten Absichten des Clubs und freute sich über das gelungene „Hurra“-Projekt des Kunstvereins.

