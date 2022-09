Gelungenes Treffen des Abschlussjahrgangs 1981

Tauberbischofsheim. Der Abschlussjahrgang 1981 der Riemenschneider-Realschule hat sich zum fünften Klassentreffen am Schlossplatz getroffen. Jürgen Reinhard bedankte sich bei allen Mitwirkenden, eröffnete den Sektempfang, ein Trompeter begrüßte alle vom Türmersturm. Bei dem Lied „Badener Land“ haben alle Klassenkameraden kräftig mitgesungen. Nach einer Wanderung zum Bismarckturm waren alle von dem einmaligen Blick über Tauberbischofsheim begeistert. Die Wanderung führte danach noch an zwei weitere Aussichtspunkte, von denen man Tauberbischofsheim aus einer anderen Perspektive nochmals genießen konnte. Nach dem gemeinsamen Abendessen im Schlosscafé ließ der Abschlussjahrgang 1981 das Treffen noch bei „Wein am Schloss“ in Tauberbischofsheim gemütlich ausklingen. Bild: Reinhard

