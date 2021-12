Gelungene Nikolauswanderung

Tauberbischofsheim. Im Zeichen der Kinder stand die Nikolauswanderung des Spessartvereins. Die Wanderführerinnen Brigitte Bernhardt und Brigitte Seybold begrüßten am ehemaligen Konvikt 75 Wanderfreunde, darunter 15 Kinder. Der Wanderweg führte die Königheimer Straße entlang, über den Mittbergweg hoch zur Stammbergkapelle und weiter bis zur Stadthütte. Danach ging es Richtung Reitstall, wo schon der Nikolaus die Kinderschar erwartete und mit ihnen zur Spessarthütte am Sprait wanderte. Vor der Hütte gab es Punsch und Lebkuchen für alle, ehe der Nikolaus sein goldenes Buch aus dem Sack holte. Die Kinder staunten nicht schlecht, was er alles über sie wusste, von guten Schulleistungen, Hobbys, sportlichen Aktivitäten, aber auch von nicht aufgeräumten Zimmern oder sonstigen kleinen Unzulänglichkeiten. Alle versprachen ihm Besserung und bekamen Süßigkeiten. Spontan trugen einige Kinder dem Nikolaus zur Freude ein Weihnachtsgedicht vor und hatten Bilder gemalt. Alle gemeinsam verabschiedeten sich mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ vom Nikolaus, der seinen Rückweg in den Wald antrat. spv

