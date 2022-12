Distelhausen. Beim Adventskonzert in der Distelhäuser Kirche mit den Ensembles des Heeresmusikkorps Veitshöchheim spendeten die zahlreichen Besucher insgesamt 1335 Euro.

Markus Höflein vom Gemeindeteam überreichte die Spenden an Irmgard Axmann vom Kirchenbauförderverein und an Martin Kollmar vom Bundeswehrsozialwerk. Das Geld soll für die geplante Kirchenrenovierung und für Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien verwendet werden.