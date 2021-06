Geld ausgeben für richtige Projekte

Im letzten Focus ist zu lesen: „Der Staat ist ein sehr schlechter Manager. Er sollte das tun, was er wirklich kann: Geld ausgeben. Aber für die richtigen Projekte.“ Dies betrifft nicht nur den Staat, sondern im gleichen Maße Länder, Kreise und Kommunen. Das Segel am Matthias-Grünewald-Gymnasium ist so unnötig wie ein Kropf und kostet sicherlich eine fünfstellige, wenn nicht sogar eine sechsstellige Summe.

Auch die hässlichen Sitzgarnituren am historischen Marktplatz haben eine fünfstellige Summe gekostet. Eine Aufforderung an Stadt und Gemeinderäte: Tun Sie endlich etwas für die Bürger dieser Stadt und nicht für Ihr Image.