Geistliches Konzert

Tauberbischofsheim. Nach dem Weißen Sonntag begann der Kirchenchor St. Bonifatius wieder mit seinen wöchentlichen Proben. „Wir sind mit neuem Schwung ans Werk gegangen“, so Chorleiter Arno Leicht, „und haben zum Patrozinium der Bonifatius-Gemeinde ein Kirchenkonzert angesetzt. Wir wollen zeigen: Die Kirche ist mit ihrer Botschaft in dieser Stadt präsent.“ Termin ist Sonntag, 26. Juni, um 19 Uhr.

Die derzeitige Lage hat das Motto vorgegeben „Gib Frieden“. Neben Chorwerken mit Orchester sind die Programmschwerpunkte das Violinkonzert in a-moll von Bach und die Messe in g-moll von Delibes. Da den Verantwortlichen auch die Förderung junger Talente am Herzen liegt, wird als Violinsolistin die 14-jährige Maria Bojadzijewa aus Würzburg zu hören sein, die schon mehrere erste Preise erspielte und ihre Ausbildung in der Frühförderung der Würzburger Musikhochschule erhält. Der junge Bariton Fabian Waldherr stammt aus Gerchsheim. Mit dem Kirchenchor St. Bonifatius musiziert das Kammerorchester „Leggiero“ unter der Leitung von Arno Leicht. Der Eintritt ist frei.