Geballtes Wissen rund ums Bier

Distelhausen. In der Alten Füllerei der Distelhäuser Brauerei fand am Samstag der 19. Distelhäuser Winterbockanstich statt. Für beste musikalische Unterhaltung in der gut besetzten Alten Füllerei sorgten die Frankenland Musikanten aus Geußenheim.

Brauereigeschäftsführer und Braumeister Roland Andre freute sich, die zahlreichen Gäste nach zweijähriger Zwangspause zum Distelhäuser Winterbockanstich begrüßen zu können. Zum Anstich stand in diesem Jahr geballtes Wissen der Distelhäuser Bierbrauer zur Verfügung.

Bierbrauer Matthias Wiegmann, der für die Produktion verantwortliche Braumeister, sagte, dass den Distelhäuser Bierbrauern auch in diesem Jahr wieder ein hervorragendes Winterbock gelungen sei. Der Distelhäuser Winterbock hat eine Stammwürze von 16,5 Prozent, 7,1 Prozent Alkohol, ist karamellfarben und leicht im Antrunk. Der Distelhäuser Winterbock wurde bereits Ende Juli eingebraut und konnte bis jetzt reifen. Ab sofort wird dieser auch in den Handel ausgeliefert.

Bierbrauer Timo Herkert erzählte vom Ursprung des Bockbieres, der im norddeutschen Einbeck seinen Anfang hatte. Und er wusste auch von der Geschichte der Qualität des Bockbieres zu erzählen, die einst mit einem Lederhosentest durchgeführt wurde, denn wenn es klebt, dann ist die Qualität auch gut, so der Bierbrauerei überzeugt. Jedes Jahr wird eine Person, die eine besondere Beziehung zur Distelhäuser Brauerei oder dem Winterbockanstich hat, ausgewählt, die das erste Fass anstechen darf. In diesem Jahr fiel das Los auf Horst-Dieter „Willi“ Schulz, der seit vielen Jahren treuer Besucher des Winterbockanstiches ist.

Mit einem traditionellen Schlachtfest und zünftiger Musik wurde danach der Distelhäuser Winterbockanstich zünftig von den Besuchern gefeiert.