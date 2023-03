Geballte Man-Power bei Distelhäuser Lachnacht

Tauberbischofsheim. Die Stadt Tauberbischofsheim wurde eine Woche vor dem Frühlingsmarkt im Rahmen der Aktion Picobello am Wochenende wieder auf „Vordermann“ gebracht. In diesem Jahr haben sich bei der sehr lobenswerten Putzaktion 486 Personen angemeldet.

Am Samstagmorgen fanden sich wieder zahlreiche freiwillige Helfer, darunter auch einige Vereine und eine Gruppe Ukrainer am Feuerwehrgerätehaus ein. Sabine Obst und Angelika Mai vom städtischen Ordnungsamt teilten die Gruppen in die einzelnen Reinigungsbezirke im Stadtgebiet ein. Zum ehrenamtlichen „Frühjahrsputz“ hatten sich diesmal 486 freiwillige Helfer, darunter 269 Schüler aus den Schulen der Kreisstadt, gemeldet.

Bürgermeisterin Anette Schmidt war begeistert über die zahlreichen freiwilligen Helfer, darunter viele Schüler, die sich zum Tauberbischofsheimer Frühjahrsputz angemeldet hatten. Alle waren erschienen, um das aufzusammeln, was achtlose Leute weggeworfen hatten. Es gäbe immer mehr Probleme mit Verschmutzung in der Stadt, so die Bürgermeisterin. Darüber könne man nur mit dem Kopf schütteln.

Nun sei es aber auch möglich das ganze Jahr über Reinigungsaktionen durchführen zu können. Die Hilfswilligen können sich einfach beim Ordnungsamt melden und erhalten dann dort ihr Equipment. Mancher Müll brauche Jahre, um zu verrotten, bevor man etwas wegwerfe, sollte man darüber nachdenken, so Anette Schmidt weiter. Abschließend bedankte sie sich bei allen städtischen Mitarbeitenden die Organisation.

Die städtischen Mitarbeiter vor Ort statteten die Helfer mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken aus. Danach begannen die einzelnen Teams die verschiedenen Zonen im Stadtgebiet vom Müll zu befreien. Säckeweise wurde dieser zusammengelesen. An der Reinigungsaktion beteiligten sich bereits am Donnerstag, 2. März, und am Freitag Schüler aus dem Schulzentrum am Wört, der Christophorus-Schule.

Am 18. März werden noch Säuberungsaktion in Distelhausen und Dienstadt durchgeführt. Abschließend trafen sich alle nach getaner Arbeit zu einer Stärkung im Gründerzentrum. ubü