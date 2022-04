Gebäude vor ungewisser Zukunft

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die ehemalige Gaststätte „Zum Weißen Ross“. Nicht nur in den letzten Wochen und Monaten waren die Leerstände zahlreicher Geschäfte und Gaststätten in der Innenstadt immer wieder in der öffentlichen Diskussion. Ratlosig-keit, wie man die teilweise mehrere hundert Jahre alten und denkmalgeschützten Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuführen kann, die sich für die Eigentümer wirtschaftlich darstellen lässt. Symbolisch das einstige Gasthaus „Zum weißen Ross“, das wohl, wie die angrenzenden Gebäude auch, kaum eine Renaissance, wie in der Ansichtskarte aus 1916, erleben dürfte. bege

