Tauberbischofsheim. Ein ganz besonderes Orgelkonzert für Klein und Groß findet am Sonntag, 16. Oktober, in der Stadtkirche St. Martin statt. Die Zuhörer sind willkommen, das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Sergei Sergejewitsch Prokofjew in einer Fassung für Orgel und Erzählung auf der Orgelempore zu erleben.

Bezirkskantorin kennen lernen

Es ist auch die Gelegenheit, die neue Bezirkskantorin Julia Kohler an der Winterhalter-Orgel live und aus nächster Nähe zu sehen und zu hören. Der Beginn ist um 14.30 Uhr; Einlass um 14.15 Uhr. Eine zweite Vorführung findet um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist erwünscht.

Zu beiden Veranstaltungen, die zirka 30 Minuten dauern, sind interessierte Kinder und Erwachsene willkommen.