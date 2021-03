Main-Tauber-Kreis. Stefan Grimm, Landtagskandidat der Freien Wähler, iniziierte einen Austausch über Themen des ländlichen Raumes mit Bürgermeistern aus dem Kreis. Hierzu ging uns vom Landtagskandidaten folgender Bericht zu:

Eingangs wurden die oft nicht ausreichenden Fördertöpfe des Landes bemängelt. Als Folge werden Maßnahmen auf mehrere Jahre verteilt, was zu deutlich höheren Kosten und mehr Bürokratie führe. Es gäbe Förderprogramme „ohne Ende“, und es sei kaum möglich, den Überblick zu behalten. Aber das, was helfen würde, werde nur spärlich gefördert und sei schnell vergriffen. Für die Umwandlung von Kreisverkehren in Blumenwiesen sei genug Geld da. Die Förderrichtlinien seien für alle gleich, egal ob Ballungsgebiet oder ländlicher Raum. Das passe oft nicht zu den kleinen Gemeinden.

Ein heikles Thema sei die neue Grundsteuerregelung. Künftig zähle nur noch der Bodenwert. Die Profiteure im ländlichen Raum seien die Unternehmen, die Zeche zahlen die Bürger.

Grimm fragte nach, welche Entwicklungen beim ÖPNV möglich wären. „Im ländlichen Raum führt kein Weg am Auto vorbei“, so einer der Bürgermeister. Ziel müsse sein, auf das Zweitauto zu verzichten. Ansätze gäbe es, wie das Ruftaxi und perspektivisch autonom fahrende E-Minibusse. Teils gute Erfahrungen gäbe es bei Bürgerbussen. Gut ausgebaute Radwege könnten auch ihren Beitrag leisten. Wegen der hügeligen Topographie des Kreises spiele dabei der Einzug von E-Bikes eine entscheidende Rolle.

An Grimm wurde die Frage gerichtet, ob er das acht- oder neunjährige Gymnasium befürworte. Für Grimm ganz klar: „G9 muss wieder die Regel werden. Die Belastung durch G8 ist für viele zu groß. Das verkorkste Corona-Jahr bietet die Chance, die Rückkehr ohne Gesichtsverlust durchzuziehen.“ Die Erfahrung der Bürgermeister unterstreiche das. Wo ein G9 gut erreichbar sei, liefen die Schüler dem G8 davon.

In den nächsten Themenbereich leitete Grimm mit der These ein, der Kreis könne mittelfristig von Corona profitieren. Die Entfernung zum Arbeitgeber spiele durch Homeoffice eine geringere Rolle. Der Kreis könne durch seine hohe Lebensqualität punkten. Touristisch auf jeden Fall, waren sich alle einige. Aus der Reihe der Bürgermeister wurde ausgeführt, dass die Fachkräftesicherung ein drängendes Problem sein und die Nachbesetzungsquote den Unternehmen zu schaffen mache.

Abschließend ging ein Dank an die beiden CDU-Bürgermeister, die sich „mutig zu ihren fünf Kollegen der Feien Wähler in die Höhle der Löwen“ gewagt hatten. „Wir Bürgermeister auf Kreisebene ziehen am gleichen Strang, was den ländlichen Raum angeht. Da spielt die Partei keine Rolle“, so der Tenor..