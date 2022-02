Für die Viertklässler beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt

Tauberbischofsheim. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Informationstage in Präsenz an Schulen nicht möglich. Daher erfolgt die Information zum Wechsel an das Matthias-Grünewald-Gymnasium oder das Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern zum größten Teil elektronisch.

Das Matthias-Grünewald-Gymnasium bietet am Freitag, 18. Februar, um 17 Uhr den Informationstag für die künftigen Sextaner in Form eines Live-Streams an. Die Anmeldung dazu ist bereits auf der Homepage der Schule möglich. Außerdem veranstaltet diese am Dienstag, 22. Februar, um 18.30 Uhr eine virtuelle Informationsveranstaltung für Eltern an, um Fragen zu beantworten.

Das Schulzentrum am Wört zeigt ab Februar für die Viertklässlerinnen und Viertklässler auf der Homepage Informationen zu beiden Schularten im Schulzentrum.

Für die Eltern finden Online-Veranstaltungen am 16. und am 17. Februar statt. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Schule abrufbar.

Außerdem stehen die Leitungen der Schulen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Auch in diesem Jahr können an der jeweiligen weiterführenden Schule in Tauberbischofsheim Kinder der vierten Klassen neben einer Anmeldung in Präsenz auch postalisch angemeldet werden.

Die entsprechenden Formulare können auf der Homepage des Schulzentrums am Wört oder des Matthias-Grünewald-Gymnasiums heruntergeladen und ausgefüllt bis zum 10. März an die jeweilige Schule gesandt werden.

In Präsenz können die Kinder am Mittwoch, 9. März, und am Donnerstag, 10. März, an den jeweiligen Schulen (möglichst durch die Erziehungsberechtigten persönlich) angemeldet werden. Mitzubringen sind die Anmeldeformulare für die weiterführende Schule (Blätter 3 und 4 aus der entsprechenden Mitteilung der Grundschulen), die Geburtsurkunde und das Impfbuch sowie bei Fahrschülern zudem ein aktuelles Passbild sowie eine Bankverbindung.

Schülerinnen und Schüler, die ab dem nächsten Schuljahr eine fünfte Klasse an der Werkrealschule oder an der Realschule im Schulzentrum am Wört Tauberbischofsheim besuchen werden, können an diesen Tagen jeweils von 8 bis 17 Uhr im Sekretariat der Schule angemeldet werden.

Am Matthias-Grünewald-Gymnasium ist das am Mittwoch, 9. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 10. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr im Sekretariat möglich, heißt es abschließend in der Ankündigung der Verantwortlichen.