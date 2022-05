Für die Kinder in Tauberbischofsheim hieß es „Ab ins Beet”

Tauberbischofsheim. Mit einem hochgesteckten Ziel und vielen Visionen starteten die sieben katholischen Kindertagesstätten von Tauberbischofsheim in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Projekt: „Selbstversorgerkitas TBB – Visionen für ein nachhaltiges und gesundes Leben im Einklang mit unserem Ökosystem.“ Die großen Themen Ökologie, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit werden für die Kinder begreifbar gemacht.

In 2021 haben einige Leitungen mit viel Herzblut einen Projektantrag beim Land Baden-Württemberg im Rahmen des TIP „Trägerspezifische innovative Projekte“ eingereicht und einen Zuschlag nach Tauberbischofsheim geholt. Über das „Gute Kita Gesetz“ des Bundes finanziert das Land Baden-Württemberg im Rahmen des TIP insgesamt 46 Projekte im Land mit einem Budget von 16 Millionen Euro. Davon profitieren aktuell 567 Kitas in Baden-Württemberg, darunter die siebn katholischen Kitas in Tauberbischofsheim.

Pflanzen mit „Molte“

In diesem Jahr folgt nun die Umsetzung. Hierfür wurde Personal und „Molte“, eine Maulwurf-Handpuppe, eingestellt. Ein vierköpfiges, multiprofessionelles Team plus die Schnittstellenfunktion einer Kita-Leitung, das unabhängig aber zugleich mit den Kitas das Projekt verantwortet, plant und umsetzt. Das gesamte Projekt ist darauf ausgelegt, dass in diesem Jahr die örtlichen Grundlagen, Know-how zum Gartenanbau und die pädagogische Arbeit im Garten mit Kindern geschaffen werden, damit das Projekt auch ohne weitere Unterstützung des Gartenteams in den folgenden Jahren fortgesetzt werden kann.

„Molte“ darf bleiben. Als Maskottchen und Logo für das Projekt unterstützt er die pädagogische Arbeit vor Ort, indem er den Kindern spielerisch Vorgänge im Garten erklärt und auf Fragen der Kinder eingeht.

An jedem Kita-Standort sind die Voraussetzungen anders, die Kinder anders und das vorhandene Wissen ein anderes. So wird individuell auf alle Gegebenheiten und Herausforderungen bestmöglich eingegangen. Jede katholische Kita im Stadtgebiet Tauberbischofsheims (zwei Mal in Tauberbischofsheim, Hochhausen, Impfingen, Distelhausen, Dittigheim, Dittwar) bekommt die Möglichkeit, Gemüse und Obst selbst anzubauen. Hierfür werden, wo vorhanden, eigene Gärten angelegt und bewirtschaftet oder auf dem Außengelände Hochbeete gebaut. Kitas, die zusätzlich noch Platz auf dem Außengelände haben, bekommen auch ein Gewächshaus. Um dem Bedürfnis nach freiem Spiel gerecht zu werden, hat auch jede Kita ein „Maulwurf-Beet“. Dort dürfen die Kinder nach ihren Vorstellungen graben, ohne dass die letzte Aussaat oder die zarten Pflanzungen leiden.

Neben dem Gartengrundstück und den Hochbeeten zum Anpflanzen sind weitere Anschaffungen für ein Gärtnern notwendig. Inzwischen reihen sich in den Kitas die unterschiedlichsten Gartengeräte für die Kita-Kinder und Erzieher*innen ein: Gartenschaufeln, Spaten, Schubkarren, Gießkannen, Handschuhe und Regentonnen, um nur einiges zu nennen.

Wenn es möglich ist, versucht das Gartenteam regional einzukaufen. Dies lässt sich vor allem bei den Baustoffen für die Hochbeete und Gärten sowie beim Einkauf von Erde, Pflanzen und Sämereien umsetzen. Ein Highlight ist hierbei der Schafwolldünger aus Impfingen. Mit seinen natürlichen Inhaltsstoffen lässt sich der Langzeitdünger auch von Kindern unbedenklich handhaben und ist leicht zu dosieren.

Wenn das Gartenteam mit „Molte“ in die Kita kommt, geht es raus – fast egal bei welchem Wetter. Buddeln, Pflanzen, Pflegen, Gießen und Ernten – es gibt immer viel zu tun. Die Kinder sind mit Freude und großem Engagement dabei, wenn es darum geht die Erde umzugraben, Kartoffeln zu legen, Erdbeeren zu pflanzen oder Samen auszustreuen. Gemeinsam entdecken, wirken, staunen und die eigenen Kräfte und Grenzen spüren. Bei der Gartenarbeit treffen die Kinder eigene Entscheidungen, übernehmen Verantwortung für Pflanzen, erleben die eigene Selbstwirksamkeit und quasi nebenbei haben sie ganz viel Spaß.

Im Garten begleiten die Kinder die Herstellung von Lebensmitteln. Sie lernen den Kreislauf einer Pflanze kennen und erleben, wie wertvoll und manchmal auch mühsam es ist Nahrungsmittel herzustellen. Zusätzlich ist die Mitbestimmung, was im eigenen Garten angepflanzt wird, ein großer Bestandteil der pädagogischen Arbeit vor Ort.

Manche Arbeiten sind toll, fördern Regenwürmer, Raupen und andere Erdbewohner zu Tage und manche Arbeiten sind mühsam. Denn bis ein Hochbeet mit selbst gesammelten Ästen und Zweigen befüllt ist, braucht es viele kleine helfende Hände und es kann ganz schön lange dauern. Die selbst angebauten Beeren, Gurken oder Karotten werden dann auch probiert und so wandert das ein oder andere gesunde Essen in den Kindermund, das bisher noch nicht auf dem Teller oder zumindest im Mund gelandet ist. Dadurch werden Berührungsängste abgebaut und ein eigener Bezug zu Lebensmitteln ganz natürlich aufgebaut. Die Natur und das Ökosystem Garten mit all seinen Bewohnern als Nützlingen werden kennengelernt. Da bauen die Kinder ein neues Zuhause für Würmer, Käfer oder Larven und beobachten Ameisen und Spinnen bei ihrer Arbeit.

Naturerlebnisse

Und all das legt den Grundstein für ein Umweltbewusstsein bei den Kleinsten. Studien haben belegt, dass Naturerlebnisse in der Kindheit zum einen ein wichtiger Faktor für ein späteres Engagement für die Umwelt sind und zum anderen die sprachliche und feinmotorische Entwicklung von Kindern nachhaltig fördert.