Für aktiven Lebensstil begeistern

Tauberbischofsheim. Die Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim beteiligt sich an der „Europäischen Woche des Sports“ (23. bis 30. September) und setzt damit ein Zeichen für ein aktiveres und gesünderes Europa. Am 23. September veranstaltet die Turnabteilung des TSV für alle Interessierten eine kostenfreie „#BeActive Fitness Night“. Darüber hinaus können in der „Europäischen Woche des Sports“ alle Dauerangebote der Abteilung zum Mitmachen besucht werden.

„It’s time to #BeActive.“ Dem Aufruf der Europäischen Kommission folgend, wird auch die Turnabteilung des TSV Teil der „#BeActive“- Bewegungsinitiative sein und veranstaltet am Freitag 23. September von 19.30 bis 22.30 Uhr mit Top-Übungsleitern in der Sporthalle am Wört in Tauberbischofsheim erstmalig dieses einzigartige, kostenfreie Fitness Event. Drei Stunden unterschiedlichste Fitnessangebote, von Ganzkörperkräftigung, Tabata, Piloxing bis Dance-Aerobic ist vieles dabei. Einfach vorbeikommen und mitmachen. Kommen und gehen ist immer erlaubt, so wie es der eigene Alltag ermöglicht. Eine halbe Stunde Fitness ist besser als keine.

Die Europäische Kommission hat die Initiative „Europäische Woche des Sports“ ins Leben gerufen, um Menschen in ganz Europa unabhängig von Alter und Herkunft für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Kampagne in Deutschland, die vom Erasmus+ Programm der Europäischen Union und dem Bundesministerium des Inneren gefördert wird.

Das Leben von Millionen von Menschen hat durch die Coronapandemie eine 180-Grad-Wende gemacht, die sich in enormen Maße auch in der Gesundheit der europäischen Bevölkerung zeigt. „Wir müssen wieder aktiver werden! Eine #BeActive Gesellschaft ist gesund, glücklich und inklusiv, sie schafft eine emotionale und körperliche Resilienz und bringt allerlei Arten von Menschen zusammen“, so der Veranstalter. Unterstützt wird die Turnabteilung von Möbel Schott, dem Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen und der Stadt Tauberbischofsheim. „Es zählt jeder einzelne, der sich entschiedet ein Bewegungsangebot wahrzunehmen und damit den ersten Schritt in ein gesundes und aktives Leben zu setzen. Einfach vorbeikommen und mitmachen“, sind sich die Veranstalter sicher.