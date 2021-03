Tauberbischofsheim. Ostern fällt (natürlich) auch dieses Jahr nicht aus, auch wenn diesmal wieder wegen der hohen Inzidenzzahlen weitestgehend auf Präsenzgottesdienste verzichtet werden muss.

Damit Ostern dennoch lebendig werden kann, haben (auf Anregung von Pfarrerin Heike Kuhn) Konfirmanden, Kinder der evangelischen Kindertagesstätte und Mitglieder des Kirchengemeinderats fünf Osterkästen gestaltet.

Blick in einen der fünf gestalteten Osterkästen. © Antje Bauer

In den mit viel Liebe zum Detail gestalteten Kästen kann das österliche Geschehen – mit Palmsonntag, letztem Abendmahl, im Garten Gethsemane, Kreuzigung bis hin zum leeren Grab – sichtbar und nachspürbar werden. Ausgestellt sind die fünf Kästen seit Montag in der Hubertus-Apotheke in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim. aba