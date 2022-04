Führungsteam wurde komplett im Amt bestätigt

Tauberbischofsheim. Im Sportheim des TSV Tauberbischofsheim fand nach drei Jahren wieder eine Ordentliche Mitgliederversammlung der Artillerievereinigung mit Neuwahlen statt. 32 Mitglieder und Gäste nahmen teil

Nach der Begrüßung stellte der Vorsitzende Heinz Siepert fest, dass zur Versammlung frist-und formgerecht eingeladen wurde, und das Gremium beschlussfähig ist.

Für Flüchtlinge gesammelt

Zu Beginn ging Siepert auf den Krieg gegen die Ukraine ein. Er stellte fest, dass hier das Völkerrecht täglich gebrochen werde und dass Putin und seine Generäle hierzu zur Verantwortung gezogen werden müssten.

Siepert rief zu einer Spende für die Ukrainehilfe auf. Es kamen 189 Euro zusammen.

Im Jahr 2019 konnten alle geplanten Veranstaltungen wie monatliche Biercalls, Teilnahme am Altstadtfest, an der Martinimesse und am Volkstrauertag noch ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Ebenso konnte die Barbarafeier im Dezember durchgeführt werden. Ein besonderes Highlight war die Mehrtagesfahrt an den Gardasee.

In den Jahren 2021 und 2022 entfielen bis auf wenige Ausnahmen alle Vorhaben Pandemie bedingt. Erst im März 2022 konnten die monatlichen Biercalls wieder aufgenommen werden.

Anschließend erfolgte das Totengedenken. Seit März 2019 verstarben elf Mitglieder oder nahe Angehörige und gute Freunde.

Durch den Tod von Schatzmeister StFw a. D Alfred Flegler musste diese Stelle neu besetzt werden. Stfw a. D Meinikheim erklärte sich bereit, zusätzlich zu seiner Aufgabe als Schriftführer dieses Amt zu übernehmen. Durch den Tod des Kassenprüfers Georg Sturm musste auch diese Aufgabe neu vergeben werden. Hans Blaha erklärte sich dazu bereit. So wurden beide satzungsgemäß vom Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch eingesetzt.

Neuwahlen

Der Bericht des Schatzmeisters zeigte einen Kassenüberschuss, was mit den ausgefallenen Vorhaben begründet war. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassenwart und seinem Vorgänger eine einwandfreie Buchhaltung und beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Bei den Neuwahlen fungierte Otl a. D. Wolfgang Krayer als Wahlleiter. Da alle Vorstandsmitglieder wieder antraten, war es eine leichte Aufgabe.

Der künftige Vorstand besteht aus Otl a. D Heinz Siepert (Vorsitzender), OStFw a. D. Volker Reuschlein (zweiter Vorsitzender), Stabsunteroffizier d. R. Hans Schneider (dritter Vorsitzender, StFw a. D. Hennes Meinikheim (Schriftführer und Schatzmeister), Hans Blaha und Otl. a. D Johannes Schneider (beide Kassenprüfer).

Die Wahlen erfolgten einstimmig. Siepert bedankte sich für das erwiesene Vertrauen und versprach, die Kameradschaft in deren Sinne in die Zukunft zu führen.

Bei den geplanten Vorhaben erwähnte Siepert unter anderem eine Kutschfahrt durch die Markelsheimer Weinberge am 12. Mai und die Barbarafeier am 10. Dezember.