Führerloses Auto rollt auf Kreuzung

Tauberbischofsheim. Vermutlich weil eine 29-Jährige ihr Fahrzeug nicht richtig gesichert hat, ist ihr Auto am Montagnachmittag auf eine Kreuzung in Tauberbischofsheim gerollt.

Gegen 17.15 Uhr hatten Zeugen eine Verkehrsbehinderung in der Schmiederstraße an der Kreuzung Spitalgasse gemeldet. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung fand ein führerloses Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn vor. Nachdem die Beamten etwa 15 Minuten den Verkehr regelten, kam die 29-Jährige an den Ort des Geschehens und gab an, ihr Kraftfahrzeug in der Spitalgasse abgestellt zu haben. Offenbar hatte sie zuvor keinen Gang eingelegt, weshalb sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und auf die Kreuzung rollte. Sachschaden entstand laut Polizei nicht.