Das Tanken wird in wenigen Tagen wieder teurer – darauf müssen sich die Bürger laut Experten einstellen. Denn: Der „Tankrabatt“ der Bundesregierung läuft zum 1. September aus.

Odenwald-Tauber. Es ist ordentlich was los an der SB-Tankstelle in Ahorn-Buch. Die Zapfhähne hängen in den Tanks, Autofahrer warten in ihren Vehikeln, bis sie an der Reihe sind. Ein Blick auf den Anzeigemasten

...