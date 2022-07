Frust über die geplante Verlegung der Tennisplätze

Tauberbischofsheim. Der mitgliederstärkste Sportverein der Region traf sich zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung im Sportheim und wählte turnusgemäß seinen Vorstand neu.

Einstimmig im Amt bestätigt wurde Alexander Geuking als erster Vorsitzender, Niklas Baudach löste Niklas Uftring als Stellvertreter ab, welcher aber als Beisitzer weiter für den TSV tätig sein wird. Nicole Blankenburg bleibt Herrin über die Finanzen. Beisitzerin bleibt Anja Stein als Datenschutzverantwortliche, Clara Zwerger konnte als Beauftrage für die FSJ-Stellen gewonnen werden. Marianne Rutkowski und Mike Kinzie schieden als Beisitzer aus.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Geuking auf die wichtigsten Themen der letzten Zeit ein. Man hofft, Corona nun überstanden zu haben, und der Verein freut sich über 40 000 Euro Corona-Hilfe, die man mit Hilfe des Steuerberaters beantragt und erhalten hat. Diese Summe wird noch einmal von staatlicher Stelle geprüft und erst danach über die Verteilung des Geldes beraten.

Weiterhin schreitet die Digitalisierung voran: Ein kostenloses Office 365-Paket wurde von Microsoft zur Verfügung gestellt und soll nun E-Mail, Webspace und Online-Meetings vereinfachen. Zudem wird das Mitgliedermanagement-System ausgebaut. Sehr begrüßt wird die Initiative der Stadt, ihr Hallenbelegungs-System zu erneuern. Dadurch erhofft sich der TSV mehr Übersichtlichkeit und bessere Ausnutzungen der Hallenzeiten. Schließlich platzten viele Abteilungen aus allen Nähten, so der Vorsitzende. Vor allem die Kinder- und Jugendgruppen haben massiven Zulauf.

Ständige Aufgabe ist nach wie vor die Prävention sexualisierter Gewalt, der man mit Selbstverpflichtungserklärungen und regelmäßigen Bildungsangeboten nachkommen will. Das arbeitsintensivste Thema für den Vorstand sind weiterhin die Tennisplätze. Die Stadt möchte eine Verlegung, um am jetzigen Standort den Stadteingang zu verändern. Allerdings sieht der TSV allein schon wegen den jüngst gestiegenen Zinsen und den explodierenden Baukosten große Fragezeichen. Der ehrenamtlich organisierte Verein selber werde da keine finanziellen Risiken tragen können, stellte Geuking fest.

Zudem müsse hinterfragt werden, ob diese Maßnahmen nun wirklich sinnvoll sind und ob Tauberbischofsheim nicht ganz andere, wichtigere Aufgaben habe. Größten Frust verursache aber, dass es üblich sei, dass eine Kommune die Verlegung eines Sportgeländes bezahle, egal ob da ein Wohngebiet oder sonstiges entstehe. Baufirmen, Sportbund und Landtagsabgeordnete seien dazu angefragt worden und hätten eine ähnliche Meinung geäußert.

Bei Befragung der Nachbargemeinden von Wertheim bis Weikersheim habe die Überlegung, dass ein Sportverein diese Maßnahme selber zahlen solle, große Verwunderung ausgelöst. Man müsse sich doch freuen, wenn eine Stadt so etwas überhaupt bieten kann. „Das demotiviert die Ehrenamtlichen im TSV nicht nur sehr, es ist auch peinlich für die Stadt Tauberbischofsheim“, so Alexander Geuking abschließend.

Erfreuliches wusste dagegen die Geschäftsstelle unter Leitung von Kerstin Eyrich-Breiltgens zu berichten. Die Mitgliederzahlen seien stabil und weisen eine Tendenz nach oben auf. Aktuell seien fast 2600 Sportlerinnen und Sportler in elf Abteilungen im TSV organisiert.

Ebenso positiv fiel der Bericht von Schatzmeisterin Nicole Blankenburg aus. Die Finanzsituation sei sehr erfreulich, die Corona-Hilfe noch gar nicht eingespeist. Im Anschluss und mit Blick auf die große Treue in der Coronazeit, spendierte der Gesamtverein allen ehrenamtlich Engagierten Verzehrgutscheine für den Grillwagen und für die Sportheim-Bar. Zudem erfreuten sich Mitglieder und Gäste an der unterfränkischen Band „Cräcker“, die so mitreißend war, dass die nächste, zwölfte Abteilung des TSV ein Chor werden könnte. tsv