Frühlingsmarkt zog Massen an

Tauberbischofsheim. Richtig viel los war am Sonntag in der Tauberbischofsheimer Innenstadt. In der Fußgängerzone gab es bereits mittags um 13 Uhr kaum mehr ein Durchkommen. Neben dem österlich geschmückten Brunnen gaben die Minimaxis unter der Leitung von Bezirkskantorin Julia Kohler ein Frühlingskonzert. Da durfte „Stups, der kleine Osterhase“ ebenso wenig fehlen wie ein anderer Osterhase mit einer roten Nase und einem blauen Löffel, was den Fuchs so sehr verwirrte, dass er ihn ziehen ließ. Mit viel Applaus wurde der Chor von einer stattlichen Anzahl Zuhörern und -schauern bedacht, die sogar eine Zugabe forderten und erhielten.

Die Geschäfts- und Marktleute waren zufrieden, denn nicht nur Einheimische, sondern die komplette Region schien es in die Kreisstadt gezogen zu haben. An den Essensständen bildeten sich teilweise lange Schlangen und wer einen Platz in einer der Eisdielen ergatterte, konnte sich glücklich schätzen.

Auch die Kleinen kamen beim Angelstand oder im Kinderkarussell auf ihre Kosten, erfreuten sich an Zuckerwatte oder gebrannten Mandeln.

Wer auf ein Schnäppchen aus war, nahm nicht nur die Angebote der hiesigen Geschäftswelt wahr, sondern machte noch einen Abstecher zum Wörtplatz, auf dem zahlreiche Händler Bücher, Geschirr, Spielzeug, Holzwaren und vieles mehr feil boten, was so manche Erinnerungen wach rief. hvb