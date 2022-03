Früher eher ruhig, heute viel Verkehr

Tauberbischofsheim. In unserer Serie „Nachgeschaut in Büscheme“ fällt der Blick dieses Mal auf die Schmiederstraße, eine der Hauptverkehrsadern der Kreisstadt.

Kaum vorstellbar, dass in der heute vielbefahrenen Schmiederstraße in den 1940er Jahren Kinder noch mit ihren Tretrollern fahren und gefahrlos spielen konnten.

Dabei hatte diese Straße sogar in den Jahrzehnten davor eine noch bessere Zeit erlebt, als sie bis in die frühen 1930er Jahre als durchgängige, jedoch schmale Allee ausgebaut war. Die eine Baumreihe stand damals dort, wo heute in etwa die Straßenmitte verläuft. Die Allee ist Geschichte. Die historische Bausubstanz entlang der Straße bis zum Frankoniahaus, in dem heute die FN beheimatet sind, ist erfreulicherweise bis auf den Neubau des ehemaligen Postamts weitestgehend erhalten geblieben. bege

