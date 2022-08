Frisch Auf gratis zuschauen

Tauberbischofsheim. Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen bereitet sich diese Woche in Tauberbischofsheim im Hotel „Das Bischof“ im Rahmen eines Trainingslagers auf die neue Spielzeit vor, die Anfang September startet. Zweimal pro Tag bittet Coach Hartmut Mayerhoffer seine Mannen zum Training. An diesem Freitag steht in der Grünewald-Sporthalle um 17 Uhr ein Testspiel auf dem Programm. Die Truppe um Kapitän Tim Kneule und National-Linksaußen Marcel Schiller empfängt bei freiem Eintritt den Schweizer Nationalligisten und zweifachen Meister Wacker Thun. Trotz der ungewöhnlichen Zeit hoffen die Verantwortlichen der HSG Dittigheim/T., die auch für Bewirtung sorgen, auf eine stattliche Zuschauerkulisse. Denn es kommt sicher nicht alle Tage vor, dass zwei solch renommierte Handball-Teams gewissermaßen vor der Haustüre ihre sportliche Visitenkarte abgeben. ktm

