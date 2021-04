Tauberbischofsheim. Round Table 172 Tauberbischofsheim hat Hochbeete an Pflegeeinrichtungen in der Region gespendet.

Am Freitag übergab der Service-Club Round Table Tauberbischofsheim zehn Hochbeete an regionale Pflegeeinrichtungen. Unter den Pflegeheimen waren das Johannes-Sichart-Haus in Tauberbischofsheim, das Caritashaus St. Gertrud in Lauda, das Haus St. Josef in Königheim, das Haus St. Anna in Königheim und das Seniorenzentrum St. Hannah in Distelhausen.

Kreativer Online-Tischabend

Die Idee, Hochbeete mit Kräutern zu bepflanzen und diese an Senioreneinrichtungen in der Region zu spenden, war an einem der Online-Tischabende des Service-Clubs entstanden.

Durch zahlreiche Diskussionen wurde schnell klar, dass Hochbeete für Senioren besondere Anforderungen erfüllen müssen.

Professionelle Hilfe eingeholt

Um den Plan optimal umzusetzen, wurde professionelle Hilfe bei der Schreinerei Dürr aus Tauberbischofsheim gesucht. Diese baute die Hochbeete unter anderem auch rollstuhlgerecht, damit diese von allen Heimbewohnern genutzt werden können.

Round Table Tauberbischofsheim wurde unter Corona-Bedingungen freudig von den Pflegeeinrichtungen empfangen.

An der schönen Aktion waren beteiligt: Projektleiter Benedikt Baumann, Daniel Gotthardt, Matthias Grimm, Heimbeirat Dietrich Buchholz, Einrichtungs- und Pflegedienstleitung Ruth Thome, Pflegedirektor Michael Mandt, Luise Soukupp, Mario Gimbel und Andreas Frank.

